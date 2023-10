FOTO Test kuhinjskih spužvica: Može li skuplja spužva trajati više od 10 dana

Bez kuhinjske spužvice ne možemo – i to ne samo u kuhinji. Za njom posegnemo kad trebamo nešto pobrisati, namočiti, oprati, izribati. Teško da može proći dan bez da više ili manje uposlimo svoju kuhinjsku spužvu. Iako joj je primarno radno mjesto kuhinja, gdje se priprema hrana te bi trebalo sve biti čisto, upravo je spužvica zadužena za uklanjanje nečistoće (u suradnji s odgovarajućim sredstvima za čišćenje) pa su njemački istraživači svojevremeno, analizirajući spužvice iz domaćinstava diljem Njemačke, na njih 14 pronašli čak 362 različite vrste bakterija, od ukupno 5,5 trilijuna zabilježenih takvih bakterija. Da se čovjek zamisli… I da odmah požurimo baciti svoju spužvu i zamijeniti ju novom, da ne riskiramo zarazu salmonellom, bakterijom E-coli ili nekom drugom, od gomile njih koje se nakupljaju u vlažnim kuhinjskim spužvama. A gdje li su tek gljivice i virusi, kojima također odgovara ambijent kakav pružaju vlažne spužve, u kombinaciji s nečistoćom i ostacima hrane. No, i tu stručnjaci imaju što kazati pa savjetuju da se kuhinjska spužvica, ovisno o tome koliko ju koristite, novom zamijeni svaka dva do četiri tjedna.

I ova dva tjedna djeluju nam nategnuto, no četiri tjedna izrabljivanja jedne kuhinjske spužvice ipak su nam zvučala previše. To nas je potaknulo da isprobamo nekoliko spužvica različitih proizvođača, kako bismo utvrdili djeluje li koja od njih nakon deset dana korištenja kao da je spremna u kuhinji raditi dalje – tim više što je kuhinjska spužvica, realno, prljavija nego što izgleda. Bismo li ijednu od njih u svojoj kuhinji ostavili dva ili čak tri tjedna? Teško, jer većina je od isprobanih spužvica već desetog dana ne pretjerane upotrebe u kuhinji tročlanog domaćinstva (većinu suđa opere perilica) izgledala istrošeno. Jedina spužva koja bi nas eventualno mogla zavarati – da nismo zapisali kad smo ju stavili u promet – te bismo mogli pomisliti da istu spužvu još ne koristimo toliko dugo, ona je Viledina, Glitzi spužva u pojedinačnom pakiranju plaćena 1,99 eura. Ona je još malo mogla ‘gurati’ i nakon određenih deset dana, naravno, uz čišćenje i dezinfekciju na visokim temperaturama.

Preostalih pet spužvi već su izgledom kazivale da je vrijeme za novu spužvicu. Pritom nije bilo velike razlike među njima te je, smatramo, tek pitanje navike potrošača koju bi od njih odabrao u trgovini. Mi smo uz Viledinu za ovo testiranje odabrali Lidlovu W5 spužvu (0,99 eura za paket od šest komada), Sparovu Perex spužvu (1,99 eura za 4 komada), Metroovu Aro spužvu (1,08 eura za tri komada), Konzumovu Dax abrazivnu spužvu (1,06 eura za 6 komada) i Kauflandovu K-Classic spužvu (1,59 eura za 6 komada). Već smo naveli, jedino bi Viledina izgledom mogla malo zavarati. Nakon nje, fizički su se najmanje istrošile Perex i Dax spužve, no njihove su abrazivne površine najgrublje - dobro za čišćenje, loše za prste, pa je ruke poželjno zaštititi rukavicama. No, bez obzira na izgled spužve, ne bismo istu kuhinjsku spužvicu koristili duže od deset dana, eventualno dva tjedna, uz dobro čišćenje.

Ako vam je ovo otvorilo oči, pa ćete svoju kuhinjsku spužvicu ubuduće češće mijenjati, ni tjedan dana ne bi ju trebalo ostaviti bez dezinfekcije, budući da se s nje bakterije šire na kuhinjske površine i na posuđe. Štoviše, koristite li spužvicu svaki dan, valjalo bi ju čistiti barem svaki drugi dan. Više je metoda koje savjetuju za temeljitije čišćenje i dezinfekciju kuhinjskih spužvica. Izdvojili smo najpraktičnije.

1. Spužvicu operite tekućinom za pranje posuđa, te isperite. Stavite mokru spužvu u zdjelicu s malo vode (spužva mora biti mokra, suha može izazvati požar) te stavite u mikrovalnu pećnicu. Pećnicu uključite na minutu do dvije. Oprez, ovako ne smijete čistiti spužve s metalnim dijelovima za ribanje jer metal ne smije u mikrovalnu pećnicu.

2. Kuhinjsku spužvicu operite u perilici posuđa, zajedno s posuđem. Položite ju na gornju policu. Tako možete prati i metalne ‘spužve’.

3. U lonac ulijte vodu, ubacite žličicu praška za rublje ili sode bikarbone. Kad voda zakipi, smanjite vatru, ubacite spužvicu i ostavite da kuha desetak minuta.

4. Spužvicu preko noći možete ostaviti u otopini vode i limuna, ili u octu. Nakon toga, spužvicu treba pustiti da se osuši na zraku, poželjno bi bilo na suncu.

