FOTO Pogledajte što vozi Luka Dončić. Ima Neveru, tri Porschea, Ferrarija, ali i - Fiću
Nakon što je prije nekoliko dana produljio ugovor s Lakersima, koji će mu u sljedeće četiri sezone donijeti 211 milijuna američkih dolara (sljedeće sezone 46, a u posljednjoj godini ugovora 59,2 milijuna USD), Luka Dončić odlučio se počastiti.
Jedan od ponajboljih svjetskih košarkaša iskeširao je dva milijuna dolara i svoju kolekciju skupocjenih automobila obogatio za Neveru Rimac. A riječ je o najbržem serijskom električnom automobilu na svijetu koji je na jednom testu dosegnuo brzinu od 412 kilometara na sat.
Za vrijeme ovoljetnog posjeta Kini, u ulozi ambasadora brenda Jordan, Luka je u razgovoru za Overtime priznao da posjeduje 13 automobila. Zapravo, upitan koliko ih ima, ovako je došao do te brojke.
– Moram ih prebrojiti – kazao je i nakon kraćeg razmišljanja dodao: – Mislim da ih imam 13. Neki su u Sloveniji, a neki u Dallasu.
Luka danas može ići na trening u jurilici koju poželi, a poznato je da je u Dallasu znao dolaziti u Jeepovu terencu nazvanom Apocalypse Hellfire. Riječ je o svojevrsnom oklopnom vozilu za apokaliptične uvjete u kojima bi se, kako je to svojedobno opisao portal HotCar.com, morao boriti sa izvanzemaljcima, zombijima ili možda dinosaurima.
Osim tih superpopularnih jurilica, Dončić u svojoj garaži ima i tri kolekcionarska primjerka – Ford Bronco iz 1967., Chevrolet Camaro iz 1968. i, vjerovali ili ne, jednu Zastavu 750. Ovo je njegov Ford Bronco u kojem je zajedno s Bobanom Marijanovićem.
A tog fiću proizvedenog 1980. u tvornici u Kragujevcu, Luka je dobio kao poklon za 18. rođendan. S obzirom na to da mu je fićek u to vrijeme dosezao do struka, Luki su putem društvenih mreža stizali i savjeti, poput ovoga, kako da u taj automobil uopće uđe.