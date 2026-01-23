Naši Portali
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
SADA ZNATE

Stručnjaci napokon odgovorili na vječno pitanje potrošača: Jesu li bijela jaja zaista kvalitetnija od smeđih?

Neobične kokoši u Zvijercima kod Bjelovara nesu jaja u raznim bojama
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.01.2026.
u 21:00

Ono što zapravo čini razliku je prehrana kokoši i svježina jaja

Mnogi potrošači često se iznenade kada otvore kutiju jaja i pronađu bijela jaja, iako su smeđa uobičajena u većini trgovina. Ova promjena može izazvati pitanja: imaju li bijela jaja drugačiji okus, zahtijevaju li posebne metode kuhanja ili nude različite nutritivne vrijednosti u usporedbi sa smeđima? Stručnjaci su, međutim, jasni u odgovorima -  razlika u boji ljuske nema nikakvog utjecaja na kvalitetu jaja, okus ili nutritivne vrijednosti, piše Express.

Richard Mew, proizvođač jaja iz Bedfordshirea, objašnjava da razlika između bijelih i smeđih jaja leži isključivo u pasmini kokoši: "Bijela jaja dolaze od bijelih kokoši, dok smeđa jaja snose smeđe kokoši." Prema njemu, sve ostalo - okus, tekstura, pa čak i nutritivna svojstva - potpuno su ista. Ovaj stav dijeli i Henry O'Connor, osnivač marke Better Eggs, koji dodaje da su bijela jaja većinom snesena od kokoši s laganim perjem i svijetlim ušnim resicama, dok smeđa jaja dolaze od tamnijih kokoši s crvenim ušnim resicama.

Britanska služba za informacije o jajima potvrđuje da boja ljuske ovisi o pasmini kokoši i da nema razlike u nutritivnim svojstvima između bijelih i smeđih jaja. Također, stručnjaci poput Paul Masona, voditelja hrane u tvrtki Prep Kitchen, ističu da potrošači često imaju jake predrasude o boji ljuske zbog starih uvjerenja, poput onog da su smeđa jaja zdravija. "Boja ljuske nema nikakvog utjecaja na kvalitetu. Uglavnom, što kokoši jedu i kako žive utječe na kvalitetu jaja", objašnjava Mason.

Kada je riječ o kuhanju, oba tipa jaja ponašaju se isto. Edmund McCormick, stručnjak za znanost o hrani, naglašava da će bijela i smeđa jaja jednako dobro funkcionirati u kuhinji, bilo da ih pržite, kuhate, pečete ili koristite za izradu pudinga. "Boja ljuske ne utječe na način na koji će jaja reagirati prilikom kuhanja", kaže McCormick.

Iako većina potrošača uobičajeno povezuje boju ljuske s kvalitetom jaja, stručnjaci naglašavaju da to nije slučaj. Ono što zapravo čini razliku je prehrana kokoši i svježina jaja, a ne boja ljuske. Dakle, bijela i smeđa jaja su nutritivno ista, a kvaliteta jaja ovisi o uvjetima u kojima su kokoši uzgajane, kao i o njihovoj prehrani.

Obišli smo ribarnicu i provjerili cijene ribe u Zagrebu: 'Ovdje je ponuda veća i često jeftinija nego na moru'
Ključne riječi
jaja namirnice Barkod

