Nema više mrtve sezone, Hrvati se i ovih dana spremaju putovati: Za ovu lokaciju izdvajaju i do 2380 eura

Nema više mrtve sezone, kad se radi o putovanjima, Hrvati su neumorni. Ruše rekorde na putovanjima unutar Hrvatske, ali sve ih je više i po svijetu. Nekad su u tijekom zimskih mjeseci, kad prođe val skijanja, putnički agenti imali ponajmanje posla, ali to se promijenilo.

– Da, nekad smo zimi imali zatišje i 'rupe' od po nekoliko tjedana, ali sada naši ljudi putuju cijele godine. Trenutačno je još uvijek aktualno skijanje, pa egzotične, tople destinacije, ture koje uključuju nekoliko dalekih zemalja, Europa, a neki, recimo, već rezerviraju i ljetovanje. Kako raste kultura putovanja, tako naši putnici sve ranije bukiraju, naučili su da to ima puno prednosti – kaže Irena Čavala Buble iz agencije Palma Travel.

Dakako, trenutačno su među aktualnijim putovanjima i odlasci na karnevale. Maškarana događanja su krenula, na najpoznatija kvarnerska događanja, recimo, mnogi će s kontinenta skoknuti u vlastitom aranžmanu, ali u ponudi su i organizirana putovanja. Jednodnevni izleti iz Zagreba i okolnih gradova za, recimo, Riječki karneval koji privuče oko sto tisuća posjetitelja nude se u Zagrebu i gradovima okolice za 24 do 30 eura.

Naravno, u lude, maškarane dane nezaobilazna je i Venecija, koja je 2024. ugostila 12,2 milijuna turista, a lani, prema procjenama, oko 12,8 milijuna, i gdje domaćini i ovih karnevalskih tjedana bilježe milijunski posjet. Domaće agencije i za tu destinaciju u vrijeme maskenbala također nude jednodnevne izlete. Iz Zagreba se, recimo, na karneval u Veneciji, u agencijskoj organizaciji, autobusom može za 45 eura. Odlasci autobusnih grupa na jedan od najpoznatijih karnevala u svijetu, koji se održava od 31. siječnja do 17. veljače, zakazani su iz brojnih hrvatskih gradova, a s polascima iz, primjerice, Vinkovaca, Vukovara, Osijeka, Slavonskog Broda, Novske, Kutine, Ivanić-Grada... jednodnevni posjet Veneciji stajat će oko 90 eura. Neki polasci već su popunjeni, a Hrvata će biti i na slavnom brazilskom karnevalu u Rio de Janeiru.

Za dvotjedno putovanje iz Zagreba na ovaj najveći i najpoznatiji svjetski karneval, po cijeni od 3240 eura, datumi zasad nisu definirani, ali desetodnevni aranžman s polaskom 16. veljače je garantiran. Leti se preko Istanbula do São Paola, u samom Riju provodi se pet dana, a first minute cijena po osobi iznosi od 2380 eura naviše. Svakako, na karnevalu u Rio de Janeiru vjerojatno će se naći i neki hrvatski ljubitelji putovanja koji se u daleki Brazil otisnuo u vlastitom aranžmanu, kao što je bio slučaju sa Slobodanom Kadićem, novinarem i putopiscem iz Našica (svojevremeno i večernjakovcem, danas kolumnistom u Glasu Slavonije), koji je ovaj spektakl doživio 2023.

– Taj put Brazil sam posjetio u sklopu jednog velikog putovanja kroz više zemalja Južne Amerike, a u Rio de Janeiru sam proveo sedam dana. Brazil mi je jedna od omiljenih zemalja, Brazilci su iznimno simpatični, srdačni, puni su energije, životne radosti, vesele se, rado plešu. Za razliku od europskog mentaliteta, gdje raspoloženje uvelike ovisi o tome kako stojimo financijski, kod njih to nema veze s tim koliko su i jesu li uopće dobrostojeći. Bio sam u Brazilu i prije toga, ali u vrijeme samog karnevala sve je na entu potenciju. Nepregledne kolone, bezbroj maskiranih ljudi, čovjek to ne može izbrojiti. Službeno, karneval se odvija na jednome mjestu gdje se redaju bezbrojne škole koreografije i plesa koje prikazuju svoje atraktivne plesne točke, često uz prigodno ukrašena vozila s velikim, kreativnim kipovima. Ali, karneval je tih dana praktički svuda u gradu, od metroa do željezničke stanice i Copacabane, na kojoj se pokazuju tijekom zime isklesana tijela kako bi se tih dana bilo u najboljem izdanju. Svi su maskirani, ali tih dana zabava je bez granica, uz rumbu i sambu maske lako padaju... Taj put sam, inače, bio smješten u jednom gradiću, pola sata od Rija, a već u vlaku ispija se caipirinhu, poznati brazilski kokteli s limetom, svi putnici, uključujući i osoblje, maskirani. Ma, ludilo od zabave koje traje danonoćno, tih dana cijeli grad kao da je u transu – opisuje S. Kadić atmosferu za vrijeme karnevala u Rio de Janeiru, koji s okolicom ima približno 12 milijuna stanovnika.

Karneval u Riju privuče milijun i pol posjetitelja, a ove godine bi ta brojka mogla biti i nadmašena. Uz toliko ljudi idu i neugodnosti poput manjka uličnih toaleta i sl., ali, kaže Kadić, ne i strah za sigurnost.

– Ne, ni u jednom trenutku nisam na to ni pomislio. Ljudi jest jako puno, dojam je da je u Rio centar svijeta, kao da se slije cijeli Brazil, plus strani turisti, ali puno je policije, a vidio sam i vojne patrole. U favele nisam išao, a hotelu znaju upozoriti da kad idete na Copacabanu ostavite mobitel, ali tih dana je sigurnost i tamo bila zavidna – iskustvo je našeg sugovornika, koji je proputovao 140 zemalja, a za tjedan dana Brazila mu je bilo dovoljno tisuću eura. – Recimo, do Pariza se može za relativno malen novac niskotarifnim avioprijevoznicima. Od Pariza do Rija sam našao povratnu kartu za 300 eura, noćenje se u pristojnom hotelu u brazilskim gradovima može dobiti za tridesetak eura, a u samom Riju za tek nešto malo više novca – kaže Slobodan koji uskoro planira ponovno u tu daleku zemlju.