S novim propisima raste i broj simbola na gumama. Znate li ih sve pročitati? Neke biste ubrzo mogli zatrebati

Mijenjaju se propisi, ali i tehnologije. Prvi su sve stroži – posebno po pitanju sigurnosti i ekologije – a drugi sve napredniji. Zajedno, cilj im je cestovni promet učiniti što sigurnijim i učinkovitijim, bilo da je riječ o benzinskim, dizelskim ili električnim vozilima. Početkom ove godine Goodyear je na svojim gumama počeo koristiti novu oznaku EV-Ready. Ta je oznaka postavljena na bočnu stijenku svih novih zamjenskih guma za osobna vozila. Cilj je, kažu, vozačima ukazati da su spremni za sve tipove vozila, bez obzira na pogonski sklop, jer Goodyear prati trendove mobilnosti koji predviđaju povećanje upotrebe električnih vozila (EV) i punjivih hibridnih vozila (PHEV). Poduzeće S&P Global predviđa da će do 2029. godine čak 97 posto novoproizvedenih vozila u Europi biti barem djelomično elektrificirano, od čega će 61% biti potpuno električno. Stoga i proizvođači pneumatika - kako bi vozačima električnih vozila pružili optimalnu izdržljivost, tišu vožnju i produljeni vijek trajanja guma, razvijaju tehnologije za električna vozila, zajedno s onima s drugim pogonskim sklopovima, budući da će dulji period na cestama biti čitava paleta različitih pogona i automobila. Proizvođači guma, dakle, već su spremni za nadolazeće promjene, a to podrazumijeva i neke nove, drukčije simbole na gumama.

Budući da se mnogima ni do sada nije bilo lako snaći sa svim tim slovnim, brojčanim i slikovnim oznakama, donosimo Michelinove upute kako očitati podatke s gume. Zašto je to bitno znati? Zato da možete očitati dimenzije s gume i njezino maksimalno opterećenje i brzinu te saznati marku, vrstu i tip guma prema podacima koji se nalaze na samoj gumi. Također, korisno je znati što znači simbol planinskog vrha s pahuljom snijega, slova M+S, kao i značenje OE oznake. Za većinu informacija o gumama, valja pogledati njihove bočne stijenke jer upravo se tamo nalaze brojne alfanumeričke šifre i simboli. Te oznake pružaju važne podatke o upotrebi guma i njihovoj zamjeni. Prvi važan podatak onaj je o dimenzijama gume, a definiran je brojkama i slovima. Kod slovnih oznaka, P označava gumu za osobni automobil, LT za gospodarska vozila, C gume za komercijalna kombi vozila, dok su oznake XL, HL ili Reinforced na gumama koje imaju kapacitet opterećenja veći od uobičajenog za njihovu dimenziju. Takve gume treba zamijeniti gumama istih značajki. Možete naići još na oznaku T, predviđenu za privremenu rezervnu gumu manjih dimenzija.

Naveli smo već, iza oznaka na gumama kriju se podaci o omjeru širine i visine gume. Primjerice, 205 / 55. Ovo su važne oznake na gumama koje će vam pomoći da pronađete odgovarajuće gume kad dođe vrijeme za njihovu zamjenu. Prvi od dvaju brojeva nazivna je širina presjeka gume. Navedena je u milimetrima, a označava udaljenost između unutarnje i vanjske bočne stijenke gume. Primjerice, 205 znači da je nazivna širina vaše gume 205 mm. Drugi broj predstavlja omjer visine bočne stijenke gume i širine gume. Izražen je u postocima. Primjerice, 55 predstavlja visinu bočne stijenke, između vrha gazećeg sloja i naplatka, što je 55 % širine gume. S gume možete očitati i podatke o strukturi i promjeru kotača – poput oznake R 17. Ove oznake na gumama, naime, obično sadrže slovo i broj. Slovo R označava da je unutarnja struktura gume radijalna. Broj iza slova je u colima i označava promjer kotača na koji se montira predviđena guma. Među oznakama na pneumatiku je i onaj o maksimalnom opterećenju i brzini gume. To je broj iza kojeg slijedi slovo, npr. 91 V. To je oznaka opterećenja gume te prikazuje najveće dopušteno opterećenje (u kg) koje jedna guma može podnijeti. Oznaka brzine gume (V) kod je koji označava maksimalnu brzinu pri kojoj guma može podnijeti maksimalno opterećenje. Ako je na bočnoj stijenci gume ispisana riječ „tubeless”, to znači da toj gumi nije potrebna zračnica. Suprotno tome, natpis „tube type” znači da je gumi potrebna zračnica. Sklop bez zračnice je lakši, smanjuje potrošnju goriva i često je pouzdaniji po pitanju oštećenja do kojih može doći kad postoji zračnica.

Ono što vozače najviše zanima kad kupuju gume za svoje automobila je kada je ona proizvedena. Zato valja pogledati šifru datuma gume, koja se prikazuje u polju DOT (eng. Department Of Transportation), gdje se nalaze i ostale oznake za gume. Prve šifre odnose se na uvjete koji moraju biti ispunjeni na američkom tržištu. Šifra datuma prikazuje se na kraju, a sadrži četiri broja. Prva dva broja označavaju tjedan, a zadnja dva godinu proizvodnje gume. Primjerice, ako je šifra datuma gume 4723, to znači da je guma proizvedena u 47. tjednu 2023. godine. Što se tiče kraja životnog vijeka gume, navode iz Michelina, jedini pokazatelj jest njena istrošenost. Istrošenost se mjeri uz pomoć indikatora istrošenosti. To su male ripne visine 1,6 mm koje se nalaze između profila gaznog sloja na gumi.

Na gumama možete naći nekoliko slikovnih oznaka. Logotip koji prikazuje tri planinska vrha s pahuljom ili 3PMSF najnovija je norma za zimske gume ili gume za snijeg. Jamči minimalne razine performansi zimi zahvaljujući objektivnom testu koji prolaze sve gume s takvom oznakom. Ako imate ovaj logotip na svojim gumama, to znači da imate ono što se smatra preporučenom opremom za područja pod posebnom regulacijom, primjerice za zone oko skijališta. Neke gume na bočnoj stijenci imaju oznaku M+S, uključujući cjelogodišnje i zimske gume. Ta slova jednostavno označavaju eng. „Mud” i „Snow” (blato i snijeg), a označavaju da su gume, prema homologaciji proizvođača, za snijeg. Međutim, gume koje imaju samo oznaku M+S ne prolaze obvezna testiranja prikladnosti za zimske uvjete. Gume s oznakom 3PMSF jedine su gume koje jamče prave zimske performanse, a posebno su dizajnirane baš za upotrebu po snijegu. Za gume certificirane za zimu (s oznakom M+S i/ili 3PMSF) kapacitet brzine može biti manji od tvornički montiranih ljetnih guma. Stoga brzinu vozila prema potrebi treba ograničiti nakon montaže zimskih guma. Neki proizvođači vozila opremaju gumama koje su posebno prilagođene njihovim potrebama. Oznaka OE na gumi, s natpisom „Original Equipment”, označava gume koje su proizvođači pneumatika posebno dizajnirali za neki određeni model automobila te su ih proizvođači vozila homologirali i odobrili za tvorničku ugradnju na njihova vozila. OE oznaka često se, dakle, ne odnosi samo na proizvođača, već i na određeni model automobila. Razlike između guma takve vrste mogu biti povezane s razinom upravljivosti vozila, udobnosti, bukom, a ponekad i potrebama sustava prijenosa i softverskih sustava vozila. Isto tako, na njima je optimiziran otpor kotrljanja.