Pretraživač OpenAI-a temeljen na umjetnoj inteligenciji

Reuters je, pozivajući se na tri neimenovana izvora, objavio kako tvrtka OpenAI, koja stoji iza velikog jezičnog modela ChatGPT, vrlo brzo namjerava predstaviti i svoj pretraživač interneta koji će biti konkurencija sada dominirajućem Googleovu Chromeu. Taj pretraživač bio bi temeljen na umjetnoj inteligenciji s namjerom da se iz temelja promijeni način na koji korisnici pretražuju internet, ali će otvoriti mogućnosti da OpenAI dođe do što više osobnih podataka korisnika. Ti podaci su, pak, temelj dohodovnosti jer stvaraju mogućnosti za ciljane oglase u kojima je Google dominantan. Kako sada ChatGPT koristi oko pola milijarde ljudi u svijetu, u OpenAI-u se nadaju kako će oni prijeći na njihov novi pretraživač. I onda dolazi onaj zanimljiviji dio.

Dva od tri Reutersova izvora opisala su kako je novi OpenAI-ov pretraživač osmišljen da zadrži korisnika u komunikaciji s pretraživačem koji bi imao sučelje slično ChatGPT-u te mu na taj način umanji potrebu za odlaskom na druge stranice. Ovo gledamo na Googleovu Chromeu već neko vrijeme, jer kada pretraživaču postavite neko pitanje, on će vam ponuditi sažet odgovor napravljen umjetnom inteligencijom koji je u pravilu i segmentiran te je moguće da većina korisnika nema potrebu za daljnjim informiranjem, pa čak ni za odlaskom na internetske stranice s kojih je Chrome povukao sadržaj za taj sažetak, a linkovi za koje su postavljeni odmah pored tog sažetka. I time se smanjuje promet na tim stranicama. A manji promet znači i manje prihoda od oglasa, kao što je već vjerojatno poznato.

Reutersovi izvori nisu navodili kako bi OpenAI regulirao autorska prava za korištenje sadržaja koji povlači s različitih, većinom medijskih stranica kojim će se kreirati odgovori koje će korisnik dobivati u novom browseru. Ili barem da se nadoknadi vjerojatan pad posjećenosti stranica s kojih se taj sadržaj vuče. To je ionako tema koja se povlači već od samog pojavljivanja ChatGPT-a, kao što je to jedna od glavnih tema u nadmetanju Europske unije i globalnih tehnoloških giganata koji mahom dolaze iz Sjedinjenih Država. Reutersovi izvori najavili su i kako će u taj novi pretraživač biti ugrađen i Operator, bot umjetne inteligencije, koji će objediniti više funkcija za koje su se koristile ili druge aplikacije ili internetske stranice, poput planiranja vremena, to-do lista. Kao sljedeći korak u vrijeme predstavljanja Operatora u siječnju ove godine OpenAI najavio je stvaranje još takvih agenata koji će znatno smanjiti korisnikove aktivnosti jer bi trebali automatizirati i stvari poput jednostavnije kupnje ili zakazivanje sastanaka, rezerviranje karata ili smještaja, odnosno obavljati ih u potpunosti samostalno. Kako i Operator može samostalno pretraživati internetske stranice, bio je to znak da će za kratko vrijeme stići i OpenAI-ov pretraživač.

Jasno je da tvorce ChatGPT-a čeka težak posao jer Chrome ima oko tri milijarde korisnika u svijetu, no namjera je očita, a to je izgraditi vlastitu bazu korisnika kojom će moći zagrabiti u oglasni kolač kojim sada vlada Googleov Chrome te stvoriti korisničko iskustvo koje će u budućnosti objedinjavati sve više funkcija te činiti izlišnim odlazak na neke druge stranice ili aplikacije. Čini se, također, da će korisničko iskustvo biti manjkavo u količini informacija jer, kao što je vidljivo kod Chromea, sažeci koji se dobivaju pretraživanjem tek su osnovna informacija bez nadogradnje i konteksta zbog kojih mediji i postoje, a čijim se stranicama vjerojatno smanjuje i posjećenost.