Povlači se jedan proizvod iz dm-a: Kupci mogu dobiti povrat novca i bez računa

Drogerijski lanac dm objavio je kako, s ciljem zaštite kupaca, iz predostrožnosti povlači proizvod dmBio tofu natur, 200 g s rokom trajanja 05. 07. 2026. i brojem šarže 97112. Rok trajanja i broj šarže istaknuti su na dnu prednje strane pakiranja, a povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s navedenim rokom trajanja i brojem šarže, napominje trgovina.

Proizvodi s navedenim rokom trajanja i brojem šarže, pojašnjeno je, nisu dovoljno termički obrađeni tijekom proizvodnog procesa, zbog čega se ne može isključiti mogućnost prisutnosti bakterije Bacillus cereus. Naime, konzumiranje hrane u kojoj je prisutna ta bakterija može uzrokovati proljev i povraćanje.

"Sve kupce koji su kupili proizvod navedenog roka trajanja i broja šarže pozivamo da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa", ističe se.

Dm napominje kako su im sigurnost kupaca i kvaliteta proizvoda prioritet: "Ispričavamo se kupcima i zahvaljujemo na razumijevanju, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese info@dm.hr."