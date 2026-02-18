Naši Portali
MOŽE BITI OPASNO

Ako ovo radite s autom, kočnice su vam vjerojatno u katastrofalnom stanju. Ove znakove nikako ne treba ignorirati

Mehaničar, automehaničar
18.02.2026.
u 13:30

Prije dužeg stajanja automobila, korisno je lagano stisnuti kočnice na suhoj podlozi tijekom vožnje kako biste ih očistili od prljavštine

Rotori i bubnjevi kočnica izrađeni su od legure čelika, koja sadrži samo malu količinu antikorozivne zaštite. To znači da će se već nakon nekoliko sati stajanja u vlažnim uvjetima (posebno tijekom zime kada su kočnice izložene soli) na njihovim površinama početi stvarati fini sloj hrđe. Kako vrijeme prolazi, a automobil ostaje na loše dreniranim parkirnim površinama koje se ne osuše, korozija će se širiti, što može negativno utjecati na performanse kočnica, piše HAK Revija.

Ako automobil stoji duže vrijeme, a vi se ponovno upuštate na vožnju, preporučuje se da prvo nekoliko puta lagano pritisnete i otpustite papučicu kočnice prije nego što krenete. Kad krenete, nastavite s laganim pritiskanjem kočnice, pazeći da ne ugrozite druge sudionike u prometu, osobito vozače iza vas.

Ovaj postupak će pomoći ukloniti površinsku hrđu s kočnica i spriječiti pad njihovih performansi. Također, obratite pažnju na zvukove kočenja - ako čujete škripanje ili cviljenje i nakon nekoliko puta pritisnute kočnice, preporučljivo je da stručnjak pregleda kočnice. Prije dužeg stajanja automobila, korisno je lagano stisnuti kočnice na suhoj podlozi tijekom vožnje kako biste ih očistili od prljavštine.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara
