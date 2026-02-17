Prometni stručnjak o stravičnoj nesreći kod Sesveta: 'Pod hitno treba uvesti ove tri mjere'

Nedavna tragična nesreća na Budenečkoj cesti u Sesvetama, u kojoj je život izgubio 21-godišnji vozač Audija S3, ponovno otvara pitanje sigurnosti mladih vozača i kontrole snage vozila. Kako piše prometni stručnjak Željko Marušić za Auto Portal. Vozač je poginuo nakon što je njegov automobil izletio s ceste, udario u drvo i zapalio se, a nesreća je bila posljedica prebrze vožnje i nevezivanja sigurnosnog pojasa. Audi S3, s motorom od 333 KS i pogonom na sva četiri kotača, postavlja ozbiljna sigurnosna pitanja jer mladim, neiskusnim vozačima može pružiti lažan osjećaj sigurnosti.

Ovaj sportski automobil s visokom snagom i velikim okretajem omogućava izuzetno brzo ubrzanje i visoke brzine, a kod vozača koji nisu dovoljno iskusni, može stvoriti ozbiljan sigurnosni rizik. Naime, pogon 4x4 može prikriti gubitak kontrole pri većim brzinama, što čini situaciju još opasnijom, jer vozač, vjerujući u stabilnost, može lako preći u "crvenu zonu" i potpuno izgubiti kontrolu nad vozilom.

S obzirom na ove sigurnosne rizike, postavlja se pitanje kako je moguće da mladi vozači, poput ovog 21-godišnjaka, smiju upravljati automobilima s tolikom snagom. Kako je moguće da osiguravateljske premije za automobile s visokim performansama, poput ovog Audija, nisu proporcionalno veće u odnosu na snagu automobila, te zašto vozači poput njega često krše prometne propise bez straha od kazne?

Marušić predlaže nekoliko nužnih mjera za povećanje sigurnosti u prometu:

Ograničenje snage automobila za vozače do 24. godine: Preporučuje se da mladi vozači ne smiju upravljati vozilima čija snaga motora premašuje 85 kW (116 KS). Također, trebalo bi uvesti privremenu vozačku dozvolu za mlade vozače, koja bi vrijedila tri godine i mogla biti poništena nakon drugog težeg prekršaja ili počinjenog kaznenog djela poput obijesne vožnje. Povećanje izvjesnosti kažnjavanja za prometne prekršaje: Potrebno je postaviti više radarskih kamera na opasnim prometnim mjestima i koristiti suvremenu tehnologiju za nadzor prometa, uključujući dronove. Ovaj nadzor trebao bi obuhvatiti ne samo brzinu, već i nepropisno pretjecanje, vožnju kroz crveno svjetlo, nepoštivanje pješaka, korištenje mobitela i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Progresivno povećanje cijena osiguranja za vozila s visokim omjerom snage i mase: Osiguranje za vozila koja imaju visoku snagu u odnosu na masu trebalo bi rasti kako bi se smanjio broj nesreća uzrokovanih takvim automobilima, a time i opterećenje na zdravstvene i socijalne sustave.

Također, dodaje i kako bi uvođenje tih mjera moglo bi pomoći u smanjenju broja nesreća i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu, a posebno mladih vozača koji često nemaju dovoljno iskustva da prepoznaju sve opasnosti visokih performansi svojih automobila.