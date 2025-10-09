Naši Portali
POD HITNO IH VRATITE

Kupili ste neki ovih proizvoda za vaše najmlađe? Ni slučajno ih nemojte koristiti, jedan sadrži olovo

Foto: Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
09.10.2025.
u 13:00

HAPIH savjetuje potrošačima da provjere posjeduju li navedene proizvode i, u slučaju da ih posjeduju, da ih prestanu koristiti i vrate u trgovinu.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) obavijestila je potrošače o opozivu dvaju proizvoda namijenjenih djeci zbog potencijalnih sigurnosnih rizika. Proizvod "Himmeltau dječji griz zaslađen pčelinjim medom od 6. mjeseca, 500 g" povučen je iz prodaje zbog mogućeg prisustva komadića plastike. Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o sigurnosti hrane.

Ovaj proizvod proizvela je tvrtka Maresi Austria GmbH iz Beča, a prodavala ga je Müller trgovina Zagreb d.o.o. Potrošači koji posjeduju proizvod s EAN/MAN kodom 9000275500619 / 346834 i šaržom RA25006601, najbolje upotrijebiti do 02.07.2026., pozvani su da ga ne konzumiraju i vrate u trgovinu radi povrata novca ili zamjene. 

Usto, Tvrtka PEPCO Croatia d.o.o. opozvala je dječje posude s motivom "Psići u ophodnji" (Paw Patrol) zbog migracije teškog metala olova. Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom. Proizvod je dostupan u nekoliko varijanti: keramička šalica (PLU 620733), keramička zdjela (PLU 620734) i keramički tanjur (PLU 620736). Potrošači koji posjeduju ove proizvode pozvani su da ih prestanu koristiti i vrate u trgovinu radi povrata novca ili zamjene. 

HAPIH savjetuje potrošačima da provjere posjeduju li navedene proizvode i, u slučaju da ih posjeduju, da ih prestanu koristiti i vrate u trgovinu. Za dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti trgovinama u kojima su proizvode kupili ili posjetiti službene web stranice proizvođača i distributera.
opoziv proizvodi HAPIH trgovina

