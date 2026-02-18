Na ovaj kabel nemojte bacati novce: Ukrast će vam podatke u trenu, evo kako funkcionira

Korisnici mobilnih uređaja trebali bi biti oprezni pri korištenju nepoznatih kabela za punjenje, jer neki od njih mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju sigurnosti. Posebno se ističe O.MG kabel, koji naizgled izgleda kao običan kabel, ali u sebi skriva sofisticirane komponente koje omogućuju hakerima krađu podataka, praćenje unosa tipki i instalaciju zlonamjernog softvera na uređaje.

Ovaj kabel, dostupan od 2019. godine po cijeni od 180 dolara, sadrži ugrađeni web poslužitelj, USB komunikaciju i Wi-Fi pristup, što omogućuje udaljene kibernetičke napade. Iako je prvotno dizajniran za profesionalne testere kibernetičke sigurnosti, postoji rizik da dospije u ruke zlonamjernih osoba, piše Daily Mail.

Ryan Montgomery, poznati stručnjak za kibernetičku sigurnost, pokazao je kako se O.MG kabel može zloupotrijebiti na opasan način. Tijekom jednog od svojih demonstracija, Montgomery je prikazao kako je moguće ukrasti osjetljive informacije s uređaja pomoću ovog kabela u svega nekoliko sekundi. Njegovo upozorenje dodatno naglašava potrebu za oprezom i edukacijom korisnika.

Američki FBI je 2023. godine upozorio na opasnosti korištenja javnih USB priključaka, ističući da kriminalci koriste takve metode za uvođenje zlonamjernog softvera i praćenje uređaja. Stručnjaci savjetuju korisnicima da izbjegavaju korištenje kabela i punjača koji nisu njihovi ili koje nisu sami kupili, kako bi smanjili rizik od potencijalnih sigurnosnih prijetnji. Oprez pri korištenju dodatne opreme za mobilne uređaje ključan je za zaštitu osobnih podataka i sigurnost uređaja.