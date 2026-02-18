Pet predmeta koji nabijaju račun za struju, a vi ih ni ne koristite: Pod hitno ih isključite iz utičnice

Iako veliki skokovi u računima za režije mogu zahtijevati promjene u životnim navikama, još uvijek možete napraviti razliku obraćanjem pažnje na neočekivane kućanske uređaje koji troše mnogo energije. Stručnjaci otkrivaju koji uređaji i aparati potajno povećavaju vaš račun za energiju i kako ih držati pod kontrolom.

Kako piše Real Simple, jedan od najvećih potrošača električne energije u svakom domu je sustav grijanja i hlađenja, a postoji mnogo načina na koje možete smanjiti troškove. No, ponekad zaboravite na sam termostat, koji može biti skriveni krivac ako nije postavljen na optimalnu lokaciju ili ako nije pravilno podešen. Ako je termostat smješten blizu izvora topline ili prozora s propuhom, može doći do netočnog očitavanja temperature, što može uzrokovati da sustav za grijanje ili hlađenje radi dulje nego što je potrebno. Rješenje za ovaj problem je korištenje pametnog, programabilnog termostata koji pokreće sustav samo kada je to stvarno potrebno.

Ako imate stariji hladnjak, možda je vrijeme da razmislite o njegovoj zamjeni. Stariji hladnjaci mogu potrošiti do 1000 kWh godišnje, što može biti oko 150 eura na vašim računima za električnu energiju. Ovi hladnjaci također mogu imati probleme s izolacijom i starim kompresorima, što znači da možda ne rade učinkovito. Ako imate "drugi hladnjak" u garaži ili podrumu, izračunajte koliko ćete uštedjeti zamjenom starog modela novim.

Mnogi kućanski uređaji troše energiju čak i kada su isključeni, a taje je fenomen poznat kao "fantomska energija". Ovi uređaji često imaju daljinske upravljače, LED ekrane ili adaptere i troše električnu energiju, iako nisu u upotrebi. To uključuje televizore, konzole za igre, punjače za telefone i računala, kablovske kutije i uređaje za streaming. Čak i kuhinjski i kupaonski aparati poput mikrovalnih pećnica, aparata za kavu, sušila za kosu i figara troše energiju dok nisu u upotrebi. Kako biste uštedjeli energiju, koristite pametne produžne kablove koje možete lako isključiti, ili isključujte uređaje ručno kad ih ne koristite.

Začepljeni ili prljavi zračni filtri u vašem sustavu za grijanje i hlađenje također mogu povećati troškove. Kada filtri postanu začepljeni, sustav mora raditi više da bi protjerao zrak, što povećava potrošnju energije. Redovito provjeravanje i zamjena filtara može smanjiti troškove za 10% do 20%. Također, ako imate grijač vode, provjerite postavku temperature. Ako je temperatura previsoka, grijač će trošiti više energije. Preporuča se smanjiti temperaturu na 48°C kako biste uštedjeli energiju i smanjili rizik od opeklina.