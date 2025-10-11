Naši Portali
Državni inspektorat upozorava

Povlače se popularne šalice iz zagrebačke trgovine: Sadrže opasne teške metale

unsplash
VL
Autor
Paulo Simić/Hina
11.10.2025.
u 15:37

Zemlja podrijetla je Kina, a dobavljač Blue Sky Designs Ltd iz Ujedinjenog Kraljevstva

Državni inspektorat u subotu je izvijestio o povlačenju jedanaest vrsta šalica iz prodaje u Rockmark trgovini u Zagrebu zbog prisutnosti teških metala.

Iz prodaje su povučeni Beetlejuice Mug & Keyring, Batman Mug & Sock Set – Enamel, Elf Mug & Keyring – Enamel, Harry Potter Mug & Stickers – Enamel, Harry Potter Mug & Keyring – Adult, Looney Tunes Mug & Keyring, MTV Mug & Keyring, SpongeBob Mug & Keyring – Bubbles, South Park Mug & Keyring, Top Gun Mug & Keyring, TMNT Mug & Keyring.

Šalice su povučene zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla, navodi Inspektorat. Proizvodi nisu u skladu s europskom uredbom o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, dodaje se u priopćenju.

Ključne riječi
povlačenje proizvoda državni inspektorat

