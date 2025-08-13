Šok za strance u Njemačkoj: Zavod za zapošljavanje uvodi veliku promjenu

Zavod za zapošljavanje u Njemačkoj više neće nuditi informativne letke o građanskom dohotku na stranim jezicima. Naime, glasnogovornica Savezne agencije za zapošljavanje kazala je kako će se u budućnosti "Kratke informacije o građanskom dohotku” nuditi samo na njemačkom jeziku i na pojednostavljenom njemačkom jeziku.

Trenutno se informativni letak nudi na arapskom, bugarskom, engleskom, francuskom, farsiju (perzijskom), rumunjskom, ruskom, ukrajinskom i turskom jeziku, piše Fenix magazin.

Uz to, s Ministarstvom rada još se usuglašava koji bi drugi "proizvodi i informacijske stranice” mogli biti ukinuti. Naime, upute za ispunjavanje obrazaca za zahtjev za građanski dohodak na ukrajinskom, ruskom i engleskom jeziku trebale bi od 2026. godine biti ukinute.

Potpuno ukidanje svih informacija na stranim jezicima nije planirano. "Savezna agencija za zapošljavanje u načelu ima obvezu informirati primatelje naknada. Želi, međutim, pružiti informacije i osobama koje bi to potencijalno mogle postati", kazala je glasnogovornica. Prema tome, engleska web stranica s informacijama o građanskom dohotku trebala bi ostati dostupna.