Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
VEZANO UZ JEZIK

Šok za strance u Njemačkoj: Zavod za zapošljavanje uvodi veliku promjenu

Heat wave hits Germany
Foto: LISI NIESNER/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
13.08.2025.
u 08:29

S Ministarstvom rada još se usuglašava koji bi "proizvodi i informacijske stranice” mogli biti ukinuti

Zavod za zapošljavanje u Njemačkoj više neće nuditi informativne letke o građanskom dohotku na stranim jezicima. Naime, glasnogovornica Savezne agencije za zapošljavanje kazala je kako će se u budućnosti "Kratke informacije o građanskom dohotku” nuditi samo na njemačkom jeziku i na pojednostavljenom njemačkom jeziku.

Trenutno se informativni letak nudi na arapskom, bugarskom, engleskom, francuskom, farsiju (perzijskom), rumunjskom, ruskom, ukrajinskom i turskom jeziku, piše Fenix magazin.

Uz to, s Ministarstvom rada još se usuglašava koji bi drugi "proizvodi i informacijske stranice” mogli biti ukinuti. Naime, upute za ispunjavanje obrazaca za zahtjev za građanski dohodak na ukrajinskom, ruskom i engleskom jeziku trebale bi od 2026. godine biti ukinute.

Potpuno ukidanje svih informacija na stranim jezicima nije planirano. "Savezna agencija za zapošljavanje u načelu ima obvezu informirati primatelje naknada. Želi, međutim, pružiti informacije i osobama koje bi to potencijalno mogle postati", kazala je glasnogovornica. Prema tome, engleska web stranica s informacijama o građanskom dohotku trebala bi ostati dostupna.
Posjetili smo pitoreskno istarsko selo s vinogradima, šumom i četiri kamena objekta koje možete kupiti za 4 eura po kvadratu zemljišta
Ključne riječi
strani jezici njemački jezik Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još