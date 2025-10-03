Obrtnici i tvrtke mogu do 90.000 eura poticaja, do 9000 eura po ekološkom vozilu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva za koji podnošenje prihava počinje 15. listopada u 9.00 sati.

Za kupnju ekoloških vozila uz poticaj prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe u javnom i privatnom vlasništvu, osim udruga. To znači da u ovogodišnjem javnom pozivu ne mogu sudjelovati građani kao fizičke osobe ako nisu obrtnici, već samo tvrtke.

No, u objavi Fonda se naglašava da korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava kojima Fond raspolaže po ovom pozivu za kupnju novih vozila na alternativna goriva iznosi 21,205.640,00 eura. Zainteresirani će moći tražiti poticaj od 9000 eura za električna vozila i vozila na vodik, osobna ili dostavna, odnosno 2500 eura za električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli, četverocikli..), uz ograničenje da iznos poticaja nije veći od 40% vrijednosti vozila.



Na Poziv je moguće podnijeti ukupno jednu prijavu, pri čemu jedna prijava može sadržavati jedno ili više novih vozila na alternativni pogon, a Fond po prijavi može dodijeliti najviše do 90.000 eura poticaja uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.

Prijava u sustav eFZOEU vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

Više informacija možete saznati na https://www.fzoeu.hr/.