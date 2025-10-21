Naši Portali
BATERIJA VELIKOG KAPACITETA

Novo u Hrvatskoj: Ovaj hibrid ozbiljno konkurira benzincu, imamo detalje

Sandra Mikulčić
Autor
Sandra Mikulčić
21.10.2025.
u 07:00

Na naše je tržište stigao prvi hibrid u KGM-ovoj gami koji iz turbobenzinca i dva elektromotora vuče 177 konja. U gradskom prometu uspijeva čak 94% vremena koristiti električni pogon

Domaće je tržište bogatije za još jedan hibridni model, prvi hibrid u KGM-ovoj gami. Torres Hybrid nedavno se, naime, u salonima pridružio benzinskom i električnom modelu. Benzincu je pritom ozbiljna konkurencija, jer je s uračunatih 3000 eura popusta od njega 1000 eura jeftiniji. Naravno, to vrijedi za istovjetno opremljenu izvedbu, s automatskim mjenjačemKGM Torres s DualTech hibridnom tehnologijom pokreće 1,5-litreni GDI benzinski turbomotor, u kombinaciji s dva elektromotora i naprednim e-DHT hibridnim mjenjačem koji automatski odabire optimalne načine rada. Ukupno ima 177 KS i 300 Nm. Opremljen je baterijom velikog kapaciteta, od 1,83 kWh. Iz zastupništva napominju kako mu je, u odnosu na benzinca, potrošnja smanjena za čak tri litre. To znači da Torres Hybrid na stotinu prevaljenih kilometara u prosjeku potroši 5,86 litara goriva.

Također, u gradskom prometu uspijeva čak 94% vremena koristiti električni pogon. Uz regenerativno kočenje podesivo u tri stupnja, ima i tri moda vožnje: Comfort, Sport i Eco. Vizualno se razlikuje od benzinca, jer je noviji u gami, a nove će elemente naknadno usvojiti i izvedba s konvencionalnim pogonom. To je najočitije u interijeru, kojim dominira široki, panoramski zaslon. Kombinira 12,3-inčni digitalni zaslon s 12,3-inčnim hipervizorom u jedan veliki zaslon, uzorne preglednosti i jednostavan za korištenje. Infotainment se temelji na UX platformi sljedeće generacije Athena 2.0. Prostran prtljažnik nadmašuje onaj tipičnog SUV-a te veličine. Sjedala u drugom redu su podesiva, a s preklopljenim naslonima omogućavaju prtljažnik zapremnine 1662 litre. Ovaj SUV dug 470,5 cm donosi robusnu arhitekturu, izdržljive materijale, ali i naprednu te bogatu opremu: 3D Surround View sustav s četiri kamere, upozorenje na promet iza vozila... Vozaču je na raspolaganju širok raspon naprednih sustava pomoći, a Torres Hybrid ima osam zračnih jastuka, među njima i onaj za koljena. Košta od 33.899 eura, s akcijskim popustom.
Barkod novo na tržištu torres hibrid SUV

