Stručnjak otkrio: Ovo su idealni automobili za vozače početnike

15.12.2025.
u 13:00

Automobili poput Fieste, i10 i Picanto savršeni su za one koji traže ekonomičnu opciju koja omogućuje sigurnu i samouvjerenu vožnju bez nepotrebnih troškova

Ako ste vozač početnik koji želi položiti vozački ispit, odabir pravog automobila može napraviti veliku razliku. Stručnjak za mlade vozače, James Armstrong iz Veygoa, otkrio je za Express koji su automobili najbolji za početnike, a među preporučenim modelima našli su se popularni automobili kao što su Ford Fiesta i Volkswagen Polo.

Armstrong je istaknuo da je vožnja danas skuplja nego ikad, zbog čega je izbor prvog automobila izuzetno važan. Preporučio je automobile s nižim motorima koji nude dobru potrošnju goriva i spadaju u niže skupine za osiguranja, što ih čini idealnim za vozače početnike.

Fiesta, najprodavaniji model u Ujedinjenom Kraljevstvu, i dalje je jedan od najomiljenijih među vozačima početnicima. Armstrong je pohvalio ovaj model zbog lagane spojke, preciznog upravljanja i odlične vidljivosti, što ga čini lakim za upravljanje tijekom početničkih lekcija.

Volkswagen Polo također je bio u Armstrongovom izboru, jer nudi "premium osjećaj" za vozače početnike. Polo je poznat po svojoj stabilnosti i pouzdanosti, što ga čini idealnim za nervoznije vozače. Iako se odlikuje kvalitetnim interijerom i snažnim sigurnosnim značajkama, Polo može imati veće troškove održavanja, što treba uzeti u obzir pri odabiru.

Za vozače koji se više orijentiraju na gradsku vožnju, Armstrong preporučuje Hyundai i10 zbog njegove kompaktne veličine, lakog upravljanja i izvrsne mogućnosti parkiranja. Ostali automobili koje je spomenuo uključuju Kia Picanto, Toyota Yaris, Peugeot 208 i Renault Clio – svi oni nude izvrsnu ravnotežu cijene i kvalitete.

James Armstrong zaključuje da odabir automobila s malim motorom, niskim osiguravajućim grupama i dobrom vidljivošću može biti ključan za vozače početnike, osobito kada roditelji već izdvajaju puno novca za lekcije i ispite. Automobili poput Fieste, i10 i Picanto savršeni su za one koji traže ekonomičnu opciju koja omogućuje sigurnu i samouvjerenu vožnju bez nepotrebnih troškova.
