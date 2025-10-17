Praksa koju je bolje izbjegavati: Znate li što će vam se dogoditi ako vozite s tuđom dozvolom?

Mnogi će pomisliti da je očito kako ne možete upravljati vozilom s tuđom vozačkom dozvolom – no, stvarnost je nešto drugačija. Iako bi se ovakve stvari trebale podrazumijevati, policija se svakodnevno susreće s izigravanjem zakona, kada vozači odluče „posuditi“ vozačku dozvolu drugoj osobi, čak i ako nisu prošli vozački ispit ili su im oduzeti vozački dokumenti.

Iako bi mnogima bilo teško povjerovati, ovakvi slučajevi nisu rijetki. A gdje piše da je to zabranjeno? Kako navodi HAK Revija, niti u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, niti u bilo kojem zakonu izravno ne stoji zabrana za takvu radnju. Ipak, to ne znači da je to legalno. Naime, Kazneni zakon i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira jasno definiraju ovu vrstu obmane.

Kada se traži kazna za vožnju s tuđom vozačkom dozvolom, odgovor ćete pronaći u Zakonu o prekršajima, gdje se kaže da će „tko obmane drugoga u vezi s službenom funkcijom ili položajem ili upotrijebi lažne osobne podatke, biti kažnjen novčanom kaznom od 300 do 2000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana“.

ko uz to još vozite bez vozačke dozvole jer niste prošli ispit, kazne se udvostručuju. Kazna za upravljanje vozilom bez prava na vožnju može iznositi i do 2650 eura, uz do 60 dana zatvora, ovisno o okolnostima. A ako počinite prekršaj više puta, možete biti kažnjeni zabrana vožnje na godinu dana, uz 6 prekršajnih bodova.

Jedan stvaran slučaj iz prakse pokazuje koliko je ovo ozbiljno. Na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, u predmetu Ppž-8071/2024-3, okrivljenik je proglašen krivim jer je tijekom kontrole policiji pokazao vozačku dozvolu svog brata. Osim novčane kazne od 1500 eura, izrečena mu je kazna zatvora od 15 dana, jer je bio uhvaćen kako vozi s tuđim dokumentom.