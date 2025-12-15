Ovo su četiri znaka da vam je Google račun hakiran. Evo kako se brzo oporaviti i zaštititi svoje podatke

Gmail je – i bio je godinama – jedna od najpopularnijih besplatnih usluga e-pošte. Ima oko dvije milijarde aktivnih korisnika diljem svijeta. Pristup dolazi putem Google računa, koji uključuje Google Ads, YouTube i Google Play. I zbog toga ugroženi Google račun može dati hakerima pristup širokom rasponu podataka. To uključuje e-poštu, dokumente, fotografije, pa čak i financijske detalje. Koristeći te informacije, mogu prevariti vaše kontakte, šaljući im neželjenu poštu i "phishing" poruke. Ali nemojte očajavati: ako je vaš Google račun hakiran, moguće ga je oporaviti i sačuvati na sigurnom za budućnost.

Iako Google provodi snažne sigurnosne mjere, postoje načini na koje hakeri mogu pristupiti vašem računu, najčešće korištenjem vjerodajnica ukradenih u povredi podataka ili phishing e-pošte, kao i zlonamjernog softvera ili nezaštićenih Wi-Fi veza. Postoji nekoliko znakova da je vaš Google račun možda hakiran. Možda ćete otkriti da vaša lozinka više ne funkcionira. Možda ćete primiti sigurnosno upozorenje od Googlea da je novi uređaj prijavljen na vaš račun. Ili o drugom ponašanju koje smatra neobičnim ili sumnjivim. Drugi znakovi upozorenja uključuju dojavu prijatelja ili obitelji koji možda primaju čudne poruke navodno od vas, piše Forbes.

To je siguran znak da je vaš Google račun hakiran ako vidite promjene u svojim sigurnosnim postavkama koje niste napravili. Možda ćete otkriti da postoji drugi telefonski broj ili adresa e-pošte za oporavak. Možda se ime na vašem računu ili vaše sigurnosno pitanje promijenilo, ili možete ustanoviti da je dvofaktorska provjera autentičnosti isključena bez vašeg znanja. Sve su to znakovi da je haker dobio pristup i sada kontrolira račun.

Možda ćete primijetiti čudnu aktivnost u Google proizvodima koje koristite: nedostajuće ili izbrisane e-poruke ili poslane e-poruke koje niste vi napisali. Ako imate YouTube kanal, možda ćete vidjeti videozapise koje niste prenijeli ili neovlaštene promjene na vašem profilu. Google disk može prikazati aktivnost koja nema nikakve veze s vama. Vaše se slike dijele bez dopuštenja, a korisnici Bloggera mogu vidjeti objave koje oni nisu napisali. Možete primijetiti bilo koji od ovih događaja sami ili vas mogu obavijestiti zbunjeni kontakti.

Možda je najalarmantniji znak da je vaš Google račun hakiran otkrivanje neovlaštenih financijskih transakcija. Možda ćete otkriti da su nepoznate kupnje izvršene s pomoću Google Paya ili da su dodani novi načini plaćanja, kao što su bankovni računi, kreditne kartice, debitne kartice ili darovne kartice. Ista stvar se može dogoditi s Google Playom.

Google šalje sigurnosna upozorenja kada vjeruje da je otkrio sumnjivo ponašanje s Google računa. Bit će poslani na vaš telefon ili adresu e-pošte za oporavak. To može uključivati ​​prijavu s novog uređaja ili neobičnu aktivnost kao što je veliko povećanje broja poslanih e-poruka. Tvrtka će izdati upozorenje ako treba blokirati nekoga da poduzme važnu radnju, kao što je pregled spremljenih lozinki. No budite upozoreni: ponekad prevaranti sami izdaju lažna sigurnosna upozorenja.

Kao što smo vidjeli, hakirani Google račun može uzrokovati ozbiljnu štetu, pogotovo ako hakeri mogu dobiti pristup financijskim podacima. To znači da ćete morati brzo djelovati. Vaš bi prvi korak trebao biti da se prijavite na svoj račun ako možete, odaberite Sigurnost, a zatim Pregledajte sigurnosne događaje kako biste provjerili jeste li doista bili hakirani. Trebali biste uključiti provjeru u dva koraka kako biste bili sigurni da se hakeri neće jednostavno vratiti. Provjerite i izbrišite zlonamjerni softver te provjerite druge aplikacije i usluge da vidite jesu li i one hakirane. Bilo bi dobro kontaktirati svoju banku ili druge financijske službe i obavijestiti ih što se dogodilo. Također je vrijedno obavijestiti sve svoje kontakte, u slučaju da hakeri i njih pokušaju napasti.

Korak 1: Uključite potvrdu u dva koraka

Kada je potvrda u dva koraka uključena, svatko tko se prijavi na vaš račun morat će dovršiti drugi korak kako bi dobio pristup ili koristio pristupni ključ. Kada izradite pristupni ključ — najjednostavniju opciju — više vam neće trebati lozinka. Ako umjesto toga odlučite nastaviti koristiti zaporku, postoje različite opcije za drugi korak, kao što je primanje Googleove obavijesti ili korištenje kontrolnog koda. Možete provjeriti svoje opcije i prijaviti se tako da odete na Sigurnost, zatim na Kako se prijavljujete na Google.

Korak 2: Provjerite i izbrišite zlonamjerni softver

Postoji velika vjerojatnost da su hakeri dobili pristup vašem računu tako što ste nesvjesno preuzeli zlonamjerni softver. Možete provjeriti je li to slučaj tako da odete na myaccount.google.com/security-checkup. Instalirajte i pokrenite pouzdan antivirusni paket. Trebao bi identificirati i ukloniti svaki sumnjivi softver. Također možete htjeti instalirati sigurniji preglednik, navodi Forbes.

3. korak: Provjerite druge aplikacije i usluge

Hakeri često pokušavaju upotrijebiti hakirani račun za pristup drugim uslugama na kojima ste možda koristili istu lozinku. To može uključivati ​​internetsko bankarstvo, financijske platforme i društvene medije. Trebali biste ih pogledati, promijeniti sve svoje lozinke u nešto jedinstveno i teško pogodno i omogućiti dvofaktorsku autentifikaciju.

4. korak: Kontaktirajte svoju banku

Očito biste trebali kontaktirati svoju banku ako otkrijete da su hakeri pristupili vašoj gotovini — ali čak i ako niste vidjeli nikakve znakove toga, to nije loša ideja. Vaš Google račun mogao bi sadržavati sve vrste informacija koje bi kriminalcima mogle omogućiti pristup vašem bankovnom računu ili drugim financijskim uslugama ili da počnu koristiti vaš identitet da vas lažno predstavljaju.

Korak 5: Obavijestite svoje kontakte

Hakeri često koriste ugroženi račun kako bi ciljali prijatelje i kontakte prijevarama s krađom identiteta ili vezama krcatim zlonamjernim softverom. I dok je možda neugodno priznati da ste hakirani, to je pristojno učiniti. Upozorite sve na popisu kontakata da traže sumnjive poruke od vas i da izbrišu sve što bi moglo biti sumnjivo.

Kao što smo vidjeli, vraćanje kontrole nad vašim Google računom obično nije previše problematično sve dok se još uvijek možete prijaviti. Ali što ako su hakeri promijenili podatke o vašem računu, poput lozinke ili telefonskog broja za oporavak? Dobra vijest je, piše Forbes, da je općenito još uvijek savršeno moguće vratiti kontrolu i samo ćete morati preskočiti nekoliko dodatnih koraka kako biste vratili kontrolu nad svojim Google računom. Trebali biste započeti posjetom stranici za oporavak računa.

Mnogo olakšava stvari ako to radite s uređaja i lokacije koje ste prije koristili, jer pomaže tvrtki da potvrdi da ste ono za što se predstavljate. Ovdje ćete pronaći niz pitanja osmišljenih kako biste bili sigurni da ste doista vlasnik računa. Od vas će se tražiti vaša adresa e-pošte za oporavak ili telefonski broj za oporavak, kao i prethodne lozinke i odgovori na sigurnosna pitanja — čak i ako ih ne možete ispravno postaviti, to će vam pomoći da iznesete svoj slučaj.