Koji su automobili najopasniji za pješake? 'Tihi ubojice' više nisu na prvom mjestu, evo tko ih je zamijenio

Prema novoj studiji znanstvenika sa Sveučilišta u Leedsu, električni automobili više nisu opasniji za pješake od automobila na benzin ili dizel. Ova studija, objavljena u znanstvenom časopisu Nature Communications, označava značajan pomak u razumijevanju sigurnosti električnih vozila u prometu, prenosi HAK Revija.

Iako su prije samo dvanaest godina električni automobili često nazivali "tihim ubojicama" zbog niske razine buke, nova istraživanja pokazuju da je situacija sada promijenjena. Naime, dok su električna vozila tada predstavljala povećani rizik za pješake i bicikliste jer su vozila tiho i neprimjetno, sadašnji modeli više ne čine veliku prijetnju u odnosu na vozila sa benzinskim ili dizelskim motorima.

Prema studiji, najveća promjena dogodila se 2014., kada je uveden Akustični sustav za upozorenje na vozila (AVAS), koji osigurava da električna vozila proizvode zvuk pri nižim brzinama. Iako sustav nije postao obavezan do 2019. godine, istraživači vjeruju da je od tada broj nesreća s električnim automobilima naglo opao.

Studija sugerira da električni automobili sada ne uzrokuju veći broj teških ozljeda ili smrtnih slučajeva pješaka, što se može povezati s boljim sigurnosnim sustavima ugrađenim u novije modele. Kroz istraživanje nesreća i sudara između električnih automobila i pješaka, pokazalo se da nisu zabilježeni značajni incidenti koji bi ukazivali na veću opasnost u odnosu na ostale vrste vozila.

Međutim, postoji jedan značajan izuzetak. Iako je sigurnost električnih automobila poboljšana, hibridni automobili i dalje sudjeluju u nesrećama s pješacima dvostruko češće nego čisti benzinski, dizelski ili električni automobili. Znanstvenici nisu uspjeli pronaći izravno objašnjenje za ovu pojavu. Iako hibridna vozila proizvode istu buku kao i ostala vozila i iskustvo vožnje nije značajno drugačije, istraživači sugeriraju da bi razlika mogla biti u ponašanju vozača hibridnih automobila, koji možda ne prilagođavaju svoju vožnju na isti način kao vozači drugih vozila.