Zagreb ima novo hit mjesto, a stiglo je ravno iz - Splita: Nude omiljeni talijanski specijalitet, evo kakve su cijene

15.12.2025.
u 15:00

Uspjeh u Splitu, gdje su zaljubljenici u njihove sendviče strpljivo čekali u redovima, bio je najbolja potvrda da je njihov pristup ispravan te jasan signal da je vrijeme za iskorak na zagrebačko tržište

Zagrebačka gastronomska scena od početka prosinca bogatija je za novo nezaobilazno mjesto koje je već prvim danima rada izazvalo ogroman interes. U Radićevoj ulici na broju 8 svoja je vrata otvorio Focaccina sandwich bar, popularni koncept koji je, nakon dvije lokacije u Splitu, konačno stigao i u metropolu. Iza ove uspješne priče stoje brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, čija je strast prema hrani, inspirirana obiteljskom tradicijom i brojnim putovanjima, rezultirala ponudom koja pomiče granice klasičnog sendviča. 

Temelj svakog sendviča je, kako i samo ime lokala govori, focaccia koju svakodnevno sami peku, a njezina mekoća i aroma savršena su podloga za bogate i pažljivo birane sastojke. Priča o Focaccini priča je o ljubavi prema autentičnim okusima i želji da se Zagrepčanima ponudi jedinstveno iskustvo. Uspjeh u Splitu, gdje su zaljubljenici u njihove sendviče strpljivo čekali u redovima, bio je najbolja potvrda da je njihov pristup ispravan te jasan signal da je vrijeme za iskorak na zagrebačko tržište. Sudeći prema prvim reakcijama, glavni grad je s oduševljenjem prihvatio novu gastro adresu.

Zagrebačka Focaccina u stalnoj ponudi ima deset vrsta sendviča, što je za tri više nego u splitskim poslovnicama. Upravo su te tri nove kreacije osmišljene posebno za zagrebačku publiku, a radi se o sendvičima Kulen, Pancetta i Tartufello. Sendvič Kulen spaja pikantnost domaćeg proizvoda s namazom od pečene paprike, dimljenim sirom, svježom rajčicom i rikolom, dok Pancetta nudi iznenađujuću kombinaciju slatkog namaza od buče, dimljenog sira, rikole i hrskavih tostiranih oraha. Favorit jest Mortadella. Riječ je o raskošnoj kombinaciji vrhunske mortadele, svježe stracciatelle, domaćeg pesta od pistacija i sjeckanih pistacija, koja pruža jedinstven doživljaj okusa i tekstura.

Osim spomenutih, u ponudi se nalaze i drugi favoriti poput sendviča Prosciutto s pršutom, pestom od bosiljka, mozzarellom i rajčicom, zatim Salami sa salamom Milano i dimljenim sirom, te klasične talijanske inačice Caprese i Parmigiana. Mislilo se i na one koji ne jedu meso, pa tako Vegano opcija nudi slasnu kombinaciju patlidžana, pečenih tikvica, sušenih rajčica, humusa, rikole i tostiranih oraha. Za najmlađe, ali i ljubitelje jednostavnijih okusa, tu je Classico s kuhanom šunkom i mozzarellom. Sendviči su iznimno veliki i zasitni, često dovoljni i za dvije osobe, a cjenovni rang kreće se od 8,50 do 12 eura. 

Zagreb Split focaccia

