Zagreb ima novo hit mjesto, a stiglo je ravno iz - Splita: Nude omiljeni talijanski specijalitet, evo kakve su cijene

Zagrebačka gastronomska scena od početka prosinca bogatija je za novo nezaobilazno mjesto koje je već prvim danima rada izazvalo ogroman interes. U Radićevoj ulici na broju 8 svoja je vrata otvorio Focaccina sandwich bar, popularni koncept koji je, nakon dvije lokacije u Splitu, konačno stigao i u metropolu. Iza ove uspješne priče stoje brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, čija je strast prema hrani, inspirirana obiteljskom tradicijom i brojnim putovanjima, rezultirala ponudom koja pomiče granice klasičnog sendviča.

Temelj svakog sendviča je, kako i samo ime lokala govori, focaccia koju svakodnevno sami peku, a njezina mekoća i aroma savršena su podloga za bogate i pažljivo birane sastojke. Priča o Focaccini priča je o ljubavi prema autentičnim okusima i želji da se Zagrepčanima ponudi jedinstveno iskustvo. Uspjeh u Splitu, gdje su zaljubljenici u njihove sendviče strpljivo čekali u redovima, bio je najbolja potvrda da je njihov pristup ispravan te jasan signal da je vrijeme za iskorak na zagrebačko tržište. Sudeći prema prvim reakcijama, glavni grad je s oduševljenjem prihvatio novu gastro adresu.

Zagrebačka Focaccina u stalnoj ponudi ima deset vrsta sendviča, što je za tri više nego u splitskim poslovnicama. Upravo su te tri nove kreacije osmišljene posebno za zagrebačku publiku, a radi se o sendvičima Kulen, Pancetta i Tartufello. Sendvič Kulen spaja pikantnost domaćeg proizvoda s namazom od pečene paprike, dimljenim sirom, svježom rajčicom i rikolom, dok Pancetta nudi iznenađujuću kombinaciju slatkog namaza od buče, dimljenog sira, rikole i hrskavih tostiranih oraha. Favorit jest Mortadella. Riječ je o raskošnoj kombinaciji vrhunske mortadele, svježe stracciatelle, domaćeg pesta od pistacija i sjeckanih pistacija, koja pruža jedinstven doživljaj okusa i tekstura.

Osim spomenutih, u ponudi se nalaze i drugi favoriti poput sendviča Prosciutto s pršutom, pestom od bosiljka, mozzarellom i rajčicom, zatim Salami sa salamom Milano i dimljenim sirom, te klasične talijanske inačice Caprese i Parmigiana. Mislilo se i na one koji ne jedu meso, pa tako Vegano opcija nudi slasnu kombinaciju patlidžana, pečenih tikvica, sušenih rajčica, humusa, rikole i tostiranih oraha. Za najmlađe, ali i ljubitelje jednostavnijih okusa, tu je Classico s kuhanom šunkom i mozzarellom. Sendviči su iznimno veliki i zasitni, često dovoljni i za dvije osobe, a cjenovni rang kreće se od 8,50 do 12 eura.