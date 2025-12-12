Naši Portali
PREDBLAGDANSKA PONUDA

FOTO/VIDEO Razgledali smo ponudu i cijene ribe na Dolcu. Reakcija gospođe s kojom smo razgovarali govori sve

Autori: Večernji.hr, Ivana Špilj
12.12.2025.
u 09:19

Sve je domaće, osim lososa, rekla nam je jedna prodavačica

Petak je ujutro, predblagdansko je vrijeme, pa smo obišli ribarnicu Dolca i pogledali što se nudi od ribe. Dobro se prodaju i orada, brancin, šaran i lignje, a počela je i kupnja bakalara. Naša reporterka Ivana Špilj obišla je štandove, a što se tiče cijena, nerijetko su ispod 10 eura po kilogramu a bakalar, naravno ide i mnogo više. 

– Sve je domaće, osim lososa – rekla nam je jedna prodavačica na čiji je štand losos stigao iz Norveške. Domaća se riba mogla pronaći na svim štandovima, a na jednom od njih upitali smo i jednu gospođu kako joj se čine cijene ribe. – Ah, znate kakve su – kratko nam je odgovorila. Nekoliko prodavača tvrdi da nisu mijenjali cijene od prošle godine, a kažu nam i da su primjetili kako se kupci već dobro pripremaju za nadolazeće blagdane pa su mnogi navratili na Dolac u želji da kupe dobar i kvalitetan komad ribe.

Zasigurno će se u narednim danima najviše prodavati bakalar, a za njega će se trebati izdvojiti barem 25 eura po kilogramu. Prodaju se i lignje i hobotnice kojima se cijena kreće od 25 do 30 eura, a kažu nam u ribarnici da su kupci ljubitelji i kokota koji se prodaje do 20 eura po kili. Predvodnik bijele ribe je svakako orada za koju ćete trebati izdvojiti od 13 do 16 eura. Za kilogram skuše će se pak trebati platiti 12 eura. Ljubitelji riječnih riba, ako se odluče za pastrvu, kilogram će ih koštat 13 eura, a crvene se i fileti tune pored kojih je istaknuta cijena od 30 eura. 

Više možete vidjeti u našoj snimci. 

Ključne riječi
ponuda Dolac

Komentara 2

Pogledaj Sve
IC
ichbinschweizer80
10:29 12.12.2025.

pa ako je domaca onda treba biti jeftinija jer ne treba uracunati marze od uvoznika itd.. koliko je 1kg domace divlje orade?

MM
Marljivi mrav
09:52 12.12.2025.

Upecano tu kod "nas" u južnom kineskom moru.

