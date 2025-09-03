Naši Portali
Novo u HR

Novi moderni i prostrani kineski crossover Geely Cityray za 29.990 eura

Foto: Mladen Milčić
1/10
Autor
Mladen Milčić
03.09.2025.
u 11:50

Prostranost, odlična oprema, poletan benzinac i 7-brzinski automatik s dvostrukom spojkom glavni su mu aduti

Na naše je tržište stigao i treći SUV/crossover iz Geelyjeve "Ray" serije vozila s termičkim motorima - Cityray. Kompaktni crossover smjestio se dimenzijama, dužinom od 451 cm i međuosovinskim razmakom od 270 cm, točno između popularnog Coolraya i većeg Starraya. Cjenovno starta od 29.990 eura uz već vrlo bogatu serijsku opremu GK.
Dizajnerski se naslanja na veći model Starray. Elegantna LED svjetla, prepoznatljiva prednja maska i dvobojna karoserija s visokosjajnim crnim krovom u najraskošnijoj GF+ Sport opremi ostavljaju snažan dojam, a uz najdulji međuosovinski razmak u klasi od 270 cm pruža zavidnu prostranost u kabini. I zaista, na stražnjoj klupi ostaje dovoljno mjesta i kada sprijeda sjedi vozač viši od 190 cm, dok prtljažnik prima 571 l.

Uređenje interijera je moderno, vozaču su na raspolaganju središnji 13,2-inčni antirefleksni zaslon s besprijekornom vidljivošću i digitalni instrumentni 10,2-inčni zaslon koji pruža sve ključne informacije već na prvi pogled. Panoramski krov, bežično punjenje i ambijentalna rasvjeta sa 72 nijanse dodatno upotpunjuju doživljaj, dok su sjedala grijana i električno podesiva. U početnoj opremi je čak i panoramski električni krovni otvor s električno pomičnim sjenilom,18" alu naplatci, automatska klima, adaptivni tempomat i čitav niz aktivnih sigurnosnih sustava.
Za pokretanje je zadužen već dobro poznati 1,5-litreni četiricilindrični turbobenzinac sa 174 KS i 290 Nm okretnog momenta, uparen sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i pogonom na prednje kotače. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je poletnih 7,9 sekundi, a maksimalna brzina 190 km/h.


Službena potrošnja u mješovitoj vožnji je 6,3 l/100.
Cijena uz GF paket opreme jest 31.490 eura, a uz top opremu GF+ Sport Cityray stoji 32.490 eura. Geely je u ovoj godini najprodavanija kineska marka automobila u Hrvatskoj, a čak 80% prodaje čini model Coolray, dok se i od novog Cityraya očekuje dobra prodaja.

Ključne riječi
Geely Cityray geely

