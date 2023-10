Na testu: Najpovoljniji električni auto u Hrvatskoj

Poznato je kako Dacia nudi povoljne automobile. Iako se to prvenstveno odnosilo na benzinske, odnosno dizelske verzije, od prije dvije godine taj ih epitet krasi i kod električnih modela. Naime, već se dvije godine na tržištu nalazi njihov prvi električni model Spring. Izvrsno primljen automobil, kod mnogih kupaca na europskom tlu odmah se lansirao u sam vrh prodajnih ljestvica. Iznimka nije ni naše tržište gdje je do prije nekoliko mjeseci bio vodeći električni model. Sada je na tržište stigla i prva dotjerana verzija, što je bio idealan povod za novi test. Na fotografijama je ponekad teško dobiti dojam o kakvoj je konfiguraciji vozila riječ, no zato su tu brojke. Skromne dimenzije znače da je dugačak 373,4 centimetara, širok 157,9 cm te visok 151,6 cm. Nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 242,3 cm te je podnica od podloge udaljena 15 cm. Iako manjih dimenzija, putnička kabina ipak ostavlja dovoljno mjesta za vozača i suvozača, a straga je prostor za dvoje putnika. Taj je prostor za kraća putovanja ne previsokih osoba. Uostalom, Spring je gradski automobil.

Korišteni materijali u putničkoj kabini pokazuju kako je ovo automobil napravljen u cilju što niže konačne cijene, ali uz solidnu razinu dojma. Naravno da je primjetan i tanji lim, vidljivi su dijelovi zvučne izolacije, no ipak sve izgleda skladno. Opremom je vrlo solidan. Tako Extreme razina opreme dolazi uz 7-inčni Infotainment sustav čiji je zaslon osjetljiv na dodir. Opremljen je i navigacijskim uređajem, a tu je i funkcija povezivanja s Android Auto odnosno Apple CarPlay aplikacijama. Eksterijer je poput elemenata putničke kabine ukrašen elementima bakrene boje. I 14-colni naplatci izgledaju privlačno. Iako su čelični, opremljeni su Flex Wheel poklopcima pa izgledaju poput alu naplataka. Preporuka je odabrati neke kvalitetnije gume, jer serijski montirane Linglong Green-Max HP 050 u dimenziji 165/70 R14 i ne ulijevaju previše povjerenja. Pored toga, na suho vole zaškripati pa nepotrebno privlačite poglede ostalih sudionika u prometu.

O okretnosti i spretnosti u gradskom prometu nije potrebno trošiti riječi. Dovoljno je spomenuti kako krug okretanja iznosi odličnih 9,5 metara. S obzirom na to da je prtljažnik obujma 290 litara, možemo reći kako je solidnog obujma. Njegovu iskoristivost narušavaju tek kablovi za punjenje koje prevozite sa sobom. Spretnosti u prilog ide i težina od 975 kilograma. Teško je pronaći EV model ispod tone. Ova dotjerana izvedba može se pohvaliti i novim motorom. Pokreće ga elektromotor od 48 kW/ 65 KS. Tu je i novi mjenjač koji omogućava veći okretni moment. Za ubrzanje do 100 km/h Springu treba solidnih 13,7 sekundi, a napaja se iz baterije od 25 kWh.

Tijekom testa, koji je bio kombinacija gradske i manje međugradske vožnje, bez problema smo radili i više od 200 kilometara prije potrage za punionicom. Mišljenja smo kako je to izvrsno jer dosadašnja iskustva korištenja modela Spring pokazuju kako vozači njime u prosjeku dnevno prijeđu 31 km. Pri čemu 68% njih prijeđe manje od 30 km. Spring serijski dolazi uz AC punjenje koje može biti do 7,4 kW. Testni model imao je doplatu i za DC punjenje, kad za potpuno punjenje baterije treba oko sat vremena.

Danas Spring starta na 23.700 eura, dok je za testni Extreme paket potrebno nadoplatiti još dvije tisuće eura. Testni je model imao i nekoliko opcija s popisa dodatne opreme pa je cijena narasla na 27 tisuća eura.

