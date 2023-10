Uskoro poticaji za električne automobile: Doznajemo kad bi mogao javni poziv, ali i što kažu trgovci

Svi koji žele kupiti električni automobil u Hrvatskoj posljednjih godina očekuju kraj lipnja kada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) redovito raspisivao javni poziv na koji su se s aplikacijom za sufinanciranje ekoloških automobila mogli prijaviti građani i tvrtke. Ove je godine prije ljeta taj javni poziv izostao zbog, kako kažu u Fondu, promjene modela, a predstavljanje novog modela poticaja najavljuju za jesen.

– Program Vozimo ekonomično provodimo od 2014. godine te smo dosad za razne kategorije gotovo 8700 energetski učinkovitih vozila osigurali nešto više od 48 milijuna eura bespovratnih sredstava. Međutim, prije objave novog poziva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar provodimo detaljnu analizu s ciljem prilagodbe dosadašnjeg načina sufinanciranja, uzimajući u obzir europsku praksu, iskustva provedbe programa u Hrvatskoj, prijedloge zainteresiranih dionika, ali i nacionalne ciljeve u transformaciji prometnog sustava. Provedena analiza rezultirat će parametrima za nastavak programa, uključujući način provedbe, modele, korisnike, kao i iznose financiranja, a njeno predstavljanje očekuje se ove jeseni – kazali su nam u FZOEU-u.

Posljednje neslužbene informacije govore da će javni poziv za dodjelu subvencija biti raspisan na samom kraju listopada ili u studenom.

Dosadašnjim modelom nisu bili posve zadovoljni ni građani i tvrtke, ali ni zastupnici automobila. Građanima je smetao svojevrsni "najbrži prst", odnosno odobrenje poticaja prema onima koji prije predaju prijave, pa se događalo nekih godina, prije modifikacije sustava kada su prijave podnosili sami građani i tvrtke, da se budžet za poticaje probije već nakon dvije (!) minute od otvaranja javnog poziva. Zadnje dvije godine prijave su se podnosile preko ovlaštenih trgovaca automobila uz uplatu akontacije kupca od simboličnih 5000 kuna, pa se period probijanja proračuna za poticaje koji je lani iznosio nemalih 105 milijuna kuna (14 milijuna eura) razvukao na svega 50 minuta. No, i dalje je i tu vrijedio "najbrži prst", jer su poticaji odobravani prema redu valjane prijave, samo što nisu trebali najbrži biti kupci već trgovci, koji su tako imali svoje liste prvenstva. Dakle, opet je bilo nezadovoljnih koji su ostali kratkih rukava.

Zastupnici i prodavači automobila postojećim sustavom nisu bili zadovoljni prije svega zbog neizvjesnosti, jer nisu mogli planirati narudžbe vozila, odnosno velika narudžba bi im stigla jednom godišnje nakon javnog poziva. Osim toga, ove je godine raspisivanje javnog poziva izostalo u lipnju u terminu koji se ustalio zadnjih nekoliko godina, pa su neki poput Volkswagena i Mercedesa ponudili svoje poticaje na električna vozila. Zbog svega toga pitali smo ih pripremaju li se za novi krug poticaja. Volkswagen je jedan od globalnih proizvođača koji najviše ulaže u elektrifikaciju, a kako prije ljeta ove godine nije raspisan javni poziv za prijave za sufinanciranje, hrvatski je zastupnik u lipnju ponudio akcijske cijene, svojevrsne VW poticaje u iznosu od 7000 do 10.000 eura na svoje električne ID modele.

– Kupci su zadnjih nekoliko godina naučili da mogu očekivati poticaje za električna vozila krajem prvog polugodišta tekuće godine. Na temelju toga planirali su svoje budžete te kupnju električnih vozila. Ove godine poticaji su u očekivanom vremenu izostali. U našim salonima susrećemo se sa zbunjenim kupcima koji postavljaju pitanja zbog čega nema poticaja, odnosno kad će biti raspisan javni poziv za sufinanciranje ekološki prihvatljivih vozila. Nažalost, na takva pitanja ne možemo dati odgovor jer ga jednostavno nemamo. Postoje nepotvrđene informacije koje govore o tome da se javni poziv može očekivati početkom jeseni, a što smatramo izuzetno kasno za bilo kakvo ozbiljnije planiranje te kontinuirani rad na povećanju tržišnog udjela novoregistriranih vozila s nultom emisijom CO2. Naime, ozbiljne pripreme ne rade se u trenutku objave javnog poziva nego puno prije toga. Tu se poglavito misli na planiranje proizvodnih kapaciteta, rokova isporuke i izlaganje vozila u prodajnim salonima – rekao nam je Vicko Ljuban, član Uprave društva Porsche Croatia, hrvatskog zastupnika za VW, Škodu, Audi i Seat.

Što skorijim poticajima na ekološke automobile nadaju se i iz Toyote Croatije, zastupnika Toyote i Lexusa za Hrvatsku.

– Toyota kao brend pionir je elektrifikacije s misijom da omogući mobilnost uz nultu stopu emisija, tako da su nam poticaji na ekološka vozila svakako u fokusu. Za sada još nemamo konkretnih podataka o tome kada bi se trebao raspisati javni poziv, ali svakako se nadamo da će to biti ove jeseni – kazao je direktor Toyota Croatije Gregor Mauko.

Za novi krug poticaja priprema se i zastupnik Renaulta i Dacije, koji je lider u prodaji električnih automobila u Hrvatskoj s dva najpovoljnija EV modela na tržištu: Renault Twingom E-Tech i Dacijom Spring.

– Kao i sve ostale marke s električnim vozilima u ponudi, i mi se pripremamo za prodaju svojih modela uz subvencije, no nažalost nemamo nikakvih informacija ni o datumima ni o iznosima subvencija – odgovorili su nam iz zastupništva Renaulta i Dacije.

Pitali smo ih i što bi trebalo promijeniti u sustavu dodjele poticaja.

– Dosadašnji hrvatski sustav definitivno treba mijenjati. Prije svega treba definirati strategiju po pitanju udjela električnih vozila u ukupnoj prodaji novih vozila u RH. Koliki udio želimo imati u 2024., 2025. pa sve do minimalno 2030.? Na koji ćemo način zainteresirati potencijalne investitore za ulaganje u infrastrukturu za punjenje električnih vozila? Nakon toga potrebno je definirati mjere koje trebaju ići odmah u realizaciju ako želimo ispuniti strateške ciljeve. Tržišni udio novoregistriranih električnih vozila iz godine u godinu kreće se oko 3% što je daleko ispod EU prosjeka. U isto vrijeme sam iznos poticaja po vozilu, a koji su u zadnjih par godina dobili malobrojni sretnici (godišnji poticaji bi se potrošili za 30 minuta), je među najvećim u Europi. To pokazuje da postojeći sustav treba mijenjati. Ohrabruje činjenica da putem Udruženja trgovine motornim vozilima pri HGK imamo redovite kontakte s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provedbenim tijelom i da postoji želja da se postojeći sustav unaprijedi. Mi smo dali puno prijedloga, ali jedan od ključnih svakako je da iznađemo sustav koji će omogućiti cjelogodišnju prodaju e-vozila s poticajima. Poticaji moraju biti dostupni većem broju kupaca.

Jasno je da to s jedne strane iziskuje povećanje budžeta za poticaje, a s druge strane smanjenje nominalnog iznosa poticaja po vozilu. Dodatno smo mišljenja da treba potpuno ukinuti poticaje za plug-in hibride, što je trend i u mnogim EU državama, a i zakonski od 1. siječnja 2026. takva vozila se u EU ne smiju poticati. Međutim, treba napomenuti da su poticaji samo jedan od instrumenata za povećanje prodaje e-vozila. Postoji cijela lepeza instrumenata koji stoje na raspolaganju zakonodavcu i o kojima treba ozbiljno razmisliti kao što su, primjerice, mogućnost smanjenja stope PDV-a za e-vozila, pravnim subjektima omogućiti 100% odbitka PDV-a i priznavanje troškova održavanja i troškova punjenja e-vozila, smanjenje ili potpuno ukidanje davanja za primitke u naravi, a koji se generiraju korištenjem službenih e-vozila u privatne svrhe i potpuno ukinuti ili bar značajno smanjiti godišnje poreze na e-vozila. Zatim, trebalo bi iznaći model koji će omogućiti korištenje poticaja i za ona e-vozila koja se financiraju putem operativnog leasinga i razraditi pogodnosti za e-vozila kod korištenja autocesta te parkinga u centrima većih gradova. Sigurni smo da bi se ovakvim, jednim cjelovitim pristupom, RH vrlo brzo pomakla sa začelja EU kad je u pitanju udio e-vozila u voznom parku i da bi se našla u samom vrhu po udjelu ekološki prihvatljivih vozila. Kao turističkoj zemlji koja se ponosi svojim prirodnim ljepotama, tu nam je i mjesto – rekao nam je Vicko Ljuban, član uprave Porsche Croatije.

Da se strategija poticanja ekoloških vozila treba mijenjati, slažu se i drugi zastupnici.

– Smatram kako "on/off" strategija nikada nije dobro rješenje. Teško da se čak može nazvati strategijom. Moj bi prijedlog bio izraditi strategiju koja će trajati dulje, s popustima na ekološka vozila koji će vrijediti barem neko vrijeme (od 1 do 3 godine). Također, što se tiče subvencija, koliko god one visoke bile, i one bi trebale trajati dulje. S vremenom se mogu smanjivati njihovi iznosi kako bi se ipak uspostavili neki rokovi za kupnju vozila ali ako želimo motivirati ljude da kupuju ekološka vozila, trebali bi im dati više mogućnosti, ali i vremena da donesu tu odluku – kaže direktor Toyota Croatije Gregor Mauko.

Iz zastupništva Renaulta i Dacije pozdravljaju promjene u protekle tri godine, ali kažu da je sustav daleko od idealnog.

– Aktivno smo uključeni u rad na sustavu poticaja u sklopu Radne grupe za električna vozila Udruženja trgovine motornim vozilima HGK i prilično smo zadovoljni ostvarenim promjenama u odnosu na prvu godinu kada su poticaji objavljeni. Sustav je daleko od idealnog, ali s obzirom na situaciju od prije tri godine, danas je to ipak bolje i za kupce i za nas prodavatelje – kažu u zastupništvu Renaulta i Dacije.

Iz zastupništva Fiata, Jeepa i Alfa Romea za Hrvatsku smatraju da dosadašnji sustav nije dovoljno dobar – "od toga da pobjeđuje "najbrži prst" do nepotpune transparentnosti i uskog limita".

– Prijedlog novog sustava je gotov i čeka se objava, svi govore da će to biti na jesen, ali još nema točnog datuma ni detalja. Jedna od ideja je da se PDV kod električnih vozila tretira kao kod komercijalnih (odbitak 100%) što bi tvrtkama olakšalo nabavu vozila, a druga ideja je da se iznos subvencije smanji, kako bi bilo novca za puno veći broj vozila – rekao nam je Agim Skura iz Fiatova zastupništva.

Zanimljiv prijedlog izložio nam je zastupnik Suzukija za Hrvatsku.

– Nek se uvede pravilo "najmanjeg iznosa", znači da ako netko kupi električni Twingo i od države potražuje recimo 1000 eura subvencije, ima prednost pred onim tko kupuje Porsche Taycan i od države potražuje 10.000 eura subvencije. Time ćemo dobiti 10 električnih automobila na cesti umjesto jednog – predlaže Miljenko Gvozdić iz Suzukija.