VIDEO Već nakon drugog piva "napuhali" za kaznu od 390 eura, nakon pet pića u policijsku postaju na triježnjenje

Pedeset i pet prometnih nesreća s poginulim osobama prošle su godine prouzročili alkoholizirani vozači, 1625 osoba je ozlijeđeno lani u nesrećama koje su skrivili vozači pod utjecajem alkohola, a vozači koji su sjeli za volan nakon što su zavirili u čašicu ukupno su 2022. skrivili 4585 prometnih nesreća. Dakle, više od 12 prometnih nesreća svaki dan lani su skrivili vozači pod utjecajem alkohola. Poznato je da je alkohol, uz brzinu, najčešći uzrok najtežih prometnih nesreća. Znaju to svi vozači, no i dalje neodgovorno sjedaju za upravljač nakon što su konzumirali alkohol. Tako su lani policajci uhvatili 36.259 vozača pod utjecajem alkohola, što je 13,2% više nego godinu ranije kad je 32.022 vozača vozilo pod utjecajem alkohola. Gotovo nevjerojatno zvuči da je u 2022. u prosjeku svakoga dana policija zaustavila 99 vozača koji su "napuhali" previše. Možemo samo zamisliti koliko još vozača svakodnevno vozi pod utjecajem alkohola, a nisu zaustavljeni i testirani.

Popiti alkoholno piće društveno je prihvatljivo ponašanje, a kako u Hrvatskoj ima 2,38 milijuna vozača, nije čudno da određen broj vozača nakon što popije alkohol sjedne za upravljač. No, svakako bi o tome trebali razmisliti. Čak i male količine alkohola u organizmu mogu bitno utjecati na vožnju. U Hrvatskoj je legalno voziti s razinom alkohola u organizmu do 0,5 promila, uz izuzetak profesionalnih vozača, instruktora vožnje i mladih vozača do 24 godine starosti koji ne smiju uopće konzumirati alkohol i voziti, a njima kazna za vožnju s do 0,5 promila u organizmu iznosi 90 eura.

Kako bismo provjerili koliko je pića potrebno da se prijeđe granica od 0,5 promila alkohola napravili smo testiranje. U testiranju je sudjelovalo troje vozača. Laura Hana Uremović, Antonio Tatar i Hrvoje Delač pristali su na eksperiment u kojem smo ih nakon ispijanja alkoholnih pića testirali na prisutnost alkohola s uređajem za alkotestiranje tvrtke Dräger, kakav rabi hrvatska prometna policija. Tvrtka Dräger nudi više vrsta uređaja za testiranje alkoholiziranosti, a možda najzanimljiviji je proizvod Dräger Interlock 7000, detektor alkohola koji se može priključiti na vozilo i sprečavati pokretanje motora ako su očitane vrijednosti previsoke, što je zanimljivo i praktično rješenje za tvrtke s voznim parkovima koje žele kontrolirati svoje vozače. Uz to, dobro je napomenuti da je Zakonom o zaštiti na radu propisano kako radnik u vrijeme posla ne smije biti pod utjecajem alkohola, odnosno imati više od 0,0 miligrama alkohola u litri izdahnutog zraka ili od koncentracije dozvoljene procjenom rizika poslova koje taj radnik obavlja.

No, vratimo se našem testiranju. Laura je 25-godišnjakinja i ima 55 kg. Na testiranje je stigla biciklom (prema Zakonu i biciklisti, kao i vozači električnih romobila te jahači ne smiju imati više od 0,5 promila alkohola, u suprotnom se kažnjavaju sa 60 eura), a neposredno prije početka konzumiranja alkohola u 19.30 sati je pojela burek. Antonio ima 34 godine i 87 kg, na testiranje je stigao s rekreativne nogometne utakmice i posljednji obrok je konzumirao u podne. Hrvoje je na testiranje također stigao s hakla, i on ima 87 kg, a za ručak je toga dana pojeo ćevape.

Prva runda pića je pivo, najčešće alkoholno piće koje se u Hrvatskoj konzumira. Hrvati prema istraživanju iz 2022. popiju 72,2 litara piva po stanovniku godišnje, dok su Česi svjetski rekorderi sa 181,9 litara. Svi su pili "obično" pivo s 5% alkohola.

Antonio i Hrvoje nakon rekreacije gdje su izgubili mnogo tekućine prvo pivo ispijaju u hipu, no moraju pričekati 15 minuta od posljednjeg gutljaja do testiranja. Naime, Dräger uređaj ne daje relevantne podatke ako se puše neposredno nakon ispijanja pića.

To smo i isprobali tako što se Antonio testirao odmah po popijenom prvom pivu i napuhao 1,05 promila. Nakon 15 minuta rezultat je bio 0,45 promila. Hrvoje je nakon jednog piva "napuhao" 0,28 promila, a istovjetan rezultat je imala i Laura. Dakle, nakon jednog popijenog piva svi su još uvijek bili ispod granice koja je dozvoljena za vožnju.

Žedni nakon nogometa, dečki su jedva dočekali istek 15 minuta obvezne stanke pijenja prije testiranja i nakon mjerenja natočili drugo pivo, dok je Laura ipak imala damski, sporiji tempo. No, ispostavit će se da brzina ispijanja alkoholnih pića ima manji utjecaj od nekih drugih faktora, primjerice, tjelesne mase osobe. Već pri ispijanju drugog piva primjetno je dobro raspoloženje, atmosfera je postala veselija. No, još uvijek su svi bili vrlo prisebni i dobrih motoričkih funkcija.

Hrvoje Delač je nakon 45 minuta dovršio drugo pivo i alkotest je pokazao 0,51 promila, znači, već bi prema Zakonu prekršajno odgovarao da je sjeo za upravljač motornog vozila i bio bi kažnjen novčanom kaznom od 390 do 660 eura. Osim toga, da ga je policija uhvatila drugi put u istovjetnom prekršaju, u vožnji s razinom alkohola od 0,5 do 1 promila, sud bi mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom na najmanje tri mjeseca. Dakako, i isključili bi ga iz prometa. Hrvoje ima vozačku dozvolu, ali ne vozi automobil svakodnevno, već se radije kroz gradsku gužvu probija električnim romobilom.

Alkotest je Antoniju Tataru nakon drugog ispijenog piva izmjerio 0,53 promila, dakle, ne mnogo više nego nakon jednog piva, no, i on bi da je sjeo za volan automobila bio u prekršaju i platio visoku kaznu bez obzira na to što je u tom trenutku prema subjektivnoj procjeni rekao da se osjeća sasvim razborito i da bi bez problema mogao voziti. Nakon drugog piva Laura Hana Uremović je debelo prešla zakonsku granicu od 0,5 promila, izmjerili smo joj 0,87 promila alkohola, bitno više od Hrvoja i Antonija.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kako će alkohol djelovati na pojedinu osobu ovisi o više čimbenika, a najbitniji su spol, dob, metabolizam, masa konzumenta, razina stresa kojoj je osoba izložena, vrsti alkohola, o tome što je osoba jela prije konzumacije...

Nakon piva odlučili smo da će se presjeći s jednom rundom pelinkovca, žestokog alkoholnog pića s 31% alkohola. Ispijanje je nakon zdravice bilo brzo, ali moralo se čekati na testiranje obveznih 15 minuta. Hrvoje 0,61 promila, Antonio 0,45 promila (!), Laura 0,92 promila. Začudo, Antonio je nakon trećeg pića imao manje promila nego nakon drugog ispijenog pića. Sve smo radili prema pravilima, odnosno pričekali 15 minuta nakon zadnjeg gutljaja. Očito je protekom vremena, jer sad je testiranje već trajalo više od sat vremena, nakon prvog ekspresno popijenog piva i drugog koje se ispijalo znatno dulje, Antonijev organizam procesuirao alkohol.

- Sad će nakon svake runde ići prema dolje – šalio se Antonio. No, vidjet ćemo da to neće biti točno.

Antonio vozi automobil od svoje 18 godine, a zbog prirode posla često je za volanom.

- Nikad nisam imao prometnu nezgodu s automobilom, ali imao sam s motociklom. Mnogo me je puta policija alkotestirala, vozim sportski automobil pa me vjerojatno zbog toga češće zaustave - rekao nam je Antonio.

Testiranje smo opet nastavili pivom. Sada je atmosfera već bila euforična, baš onakva kakva se opisuje za osobe koje su konzumirale od 0,3 do 0,9 promila alkohola. "Srednje jaka euforija, druželjubivost, pričljivost. Povišeno samopouzdanje, smanjena inhibicija. Smanjenje senzomotoričkih funkcija. Manjak pažnje, sposobnosti procjene i samokontrole. Usporena obrada informacija. Smanjena mogućnost percepcije i pamćenja. Gubitak efikasnosti kod izvođenja finih radnji." Dakle, stanje u kojem nikako nije preporučljivo sjedati za upravljač motornog vozila.

- Osjećam se dobro, no iskreno ne bih se sada osjećala dobro na biciklu. Mislim da bih objektivno mogla voziti bicikl, no radije bih do doma šetala dva sata nego pedalirala – rekla nam je Laura nakon dva piva i pelinkovca, nakon izmjerenih 0,92 promila.

Laura ima vozačku dozvolu B kategorije, ali rijetko vozi automobil. No, svakodnevno se Zagrebom vozi biciklom. Prije se nikad nije imala prilike alkotestirati.

- Alkohol konzumiram jednom do dva puta tjedno. U prometu s automobilom nemam mnogo iskustva, ali imam s biciklom i mogu reći da vozim oprezno i po pravilima, no imala sam nekoliko neugodnih iskustava s vozačima automobila, ali još više električnih romobila koji znaju biti vrlo neoprezni – kaže Laura.

Antonio je, budući da je ručao samo sendvič oko podneva osjetio glad i prošetao do trgovine po kikiriki. Hranu je u svakom slučaju poželjno konzumirati tijekom pijenja alkohola, no nemojte se zavaravati da će se zbog hrane bitno smanjiti razina alkohola u organizmu. Nakon tri piva i pelinkovca rezultati su sljedeći: Hrvoje 0,74 promila, Antonio 0,61 promila, Laura 1,27 promila.

Hrvoje i Antonio su još uvijek u kategoriji novčane kazne od 0,51 do 1,00 promila, dok je Laura u kategoriji od 1,00 do 1,50 promila koja znači kaznu od 660 do 1990 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom na najmanje 6 mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi put. Sad je već i Hrvoje gladan. Njegova ekipa s nogometa naručila je pizzu i on uzima koji komad. Antonio jede kikiriki, kojem je uz pivo teško odoljeti, a Laura se nećka. Ali, zaključuje da će s njime samo unijeti mnogo soli i da će na spavanju biti žedna, ne samo zbog popijenog alkohola koji izaziva dehidraciju organizma, već i zbog slanog kikirikija.

- Sad već osjećam da bih mogla na spavanje – kaže Laura.

Nakon jela, momci su spremni za još jedno pivo, nagovorili su i Lauru. Uz to su naručili i po još jedan pelinkovac.

Hrvoje nam demonstrira kako još uvijek može hodati po ravnoj crti i ide mu vrlo dobro. Atmosfera je i dalje euforična, a ekipa je sve glasnija.

Kolegica snimateljica Gita Hiržin obavila je posao te je poželjela isprobati alkotest. Popila je jedno i pol pivo, a i to je bilo dovoljno za 0,54 promila. Nakon četvrtog piva i dva pelinkovca Hrvoje je "napuhao" 0,80 promila, Antonio 0,75, a Laura nakon četiri piva i jednog pelinkovca 1,62 promila. Sad su već svi uzbuđeni ili blizu stanja uzbuđenja (od 0,9 do 2,5 promila), koje definira gubitak kritične procjene, produljeno vrijeme reagiranja i snižen senzorni odgovor, pospanost, smanjena oštrina vida, senzoromotorna nekoordiniranost i poremećena ravnoteža.

Treba napomenuti da je rizik od izazivanja prometnih nesreća kod koncentracije alkohola 0,5 promila dva puta veći nego kod vozača koji nije konzumirao alkohol, ali kod koncentracije alkohola od 1,2 promila ta mogućnost rapidno raste i rizik je čak 35 puta veći. Osim toga, prema Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara vožnja u pripitom stanju za koju se uzima koncentracija alkohola od 0,5 do 1,5 promila za promet je najopasnija jer alkohol djeluje na centre u mozgu i osobe precjenjuju svoje sposobnosti. Gube samokritičnost, voze brzo i bezobzirno.

Da je Laura nakon izmjerenih 1,62 promila sjela za upravljač automobila i da joj je policija napravila alkotest ne bi se dobro provela. Ne samo da bi bila kažnjena novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, nego bi bila zadržana na triježnjenju u policijskoj stanici do najduže 12 sati. Dakako, sve ove spomenute kazne vrijede za slučaj da u prometu niste napravili nikakav drugi prekršaj. No, imajte na umu da prije svega u alkoholiziranom stanju s motornim vozilom možete skriviti prometnu nesreću u kojoj možete stradati vi, vaši suputnici, kao i drugi sudionici u prometu. Ako pijete, ne vozite!