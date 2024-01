Prava rijetkost: moćan i štedljiv šestcilindarski dizelaš u robusnom japanskom SUV-u

U današnje vrijeme, kada u novitetima na automobilskom tržištu dominiraju elektrificirani pogoni, novi dizelski agregati su rijetkost, a pogotovo veliki dizelaši koji su rezervirani samo za premium automobile. Zbog toga je novi 3,3-litreni redni dizelski šesterocilindraš kojeg smo isprobali u Mazdinom velikom SUV-u CX-60 pravi raritet. Dolazi sa stražnjim pogonom i 200 KS te u izvedbi s 4x4 pogonom i 254 KS, koji smo testirali. Na plivanje kontra struje od Mazde smo se već navikli, a u CX-60 u Europi nude i trendovski moderan plug-in hibridni pogon temeljen na 2,5-litrenom četiricilindarskom benzincu s 327 konjskih snaga.

Najveći europski Mazdin SUV dugačak 475 cm uz međuosovinski razmak od 287 cm tražio je snažan pogon, a Japanci su to kupcima nesumnjivo omogućili. PHEV model je moćan i namijenjen je onima koji će više kilometara odvoziti u gradskom prometu gdje uz redovito punjenje baterija može dnevni commuting (WLTP 63 km) prelaziti na struju. Dizelski šestak uz 254 KS razvija 550 Nm okretnog momenta uz potporu 48 voltne baterije, a snaga se na sva četiri kotača prenosi putem 8-stupanjskog automatika.

Foto: Mladen Milčić

Namijenjen je onima koji će češće voziti na autocesti i otvorenoj cesti, no zbog male baterije koja daje 153 Nm i česta kretanja u gradskoj vožnji su vrlo ugodna. Performanse su odlične: 7,4 s do stotke (PHEV 5,8 s) i 219 km/h (PHEV 200 km/h). U praksi je subjektivan dojam još impresivniji, a motor se odlično slaže uz Mazdin novi 8-brzinski automatik. Pri laganijoj vožnji motor je vrlo tih, dok pri snažnijem pritisku na gas odgovara dubokim bas zvukom te snažnim ubrzanjem. Potrošnja? U gradu je prosjek 7-8 litara, a na otvorenoj cesti u normalnoj vožnji ispod 5,5-6 l/100 km.

Na autocesti, na kojoj zaista dominira, pri 130 km/h troši oko 7 l/100 km. Dizelaš je uz masu od 1860 kg ipak 120 kg lakši od hibridnog modela što se osjeti i pri dinamičnijoj vožnji, upravljač je izravan, no treba uzeti u obzir ipak veliku masu, pogotovo ispod dugačkog poklopca motora, pa onda i dulje zaustavljanje vozila.

U unutrašnjosti su materijali i završna obrada na visokoj razini, uz 12" digitalnu instrumentnu ploču i 12,3-inčni položeni središnji zaslon u boji, čijim se funkcijama upravlja s pomoću okruglog kontrolera na središnjem grebenu. To je još jedno rješenje od kojeg Mazda ne odustaje iako je većina proizvođača prešla na dodirne zaslone. Funkcionira vrlo dobro, a sigurnije je. Do glavnih funkcija dolazi se preko fizičkih tipki smještenih na traci ispod ventilacijskih otvora što je također dobro rješenje.

Foto: Mladen Milčić



CX-60 nameće se svojom robusnom pojavom, stvarno izgleda ogromno, no u kabini se to ne osjeti u tolikoj mjeri. Nije da na stražnjoj klupi nije prostrano, no očekivali smo veću razliku u odnosu na ipak kompaktniji CX-5. Slično se odnosi i na prtljažnik koji prima 477 litara, a može se proširiti do 1726 litara. Cijena Mazde CX-60 uz 3,3-litreni dizelski motor s 254 KS i Exclusive-Line opremu iznosi 61.133 eura, što je 3266 eura više od cijene za PHEV model s istom opremom. Što odabrati? To su slatke brige za onog tko si može priuštiti ovakav automobil.