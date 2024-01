FOTO Kulisa za novu Panameru je - Hrvatska. Pogledajte gdje je Porsche snimio kadrove vožnje svoje nove sportske limuzine

Porsche je krajem godine predstavio novu izvedbu svoje luksuzne limuzine, a njezine prve fotografije u vožnji snimljene su u Hrvatskoj, na Paškom mostu i okolnim prometnicama. Panamera tako kroz hrvatsko okruženje ulazi u svoju treću generaciju, a ova luksuzna limuzina proizvođača sportskih automobila sportski karakter sada naglašava još snažnijim pogonskim sustavima. Koncept upravljanja moderniziran joj je iz temelja, a u novitet je ugrađeno i obilje inovativne tehnologije. To uključuje novi sustav ovjesa Porsche Active Ride koji kombinira značajno višu razinu udobnosti sa sportskim karakteristikama vožnje po kojima je marka Porsche poznata. Integracija vlastitog digitalnog ekosustava korisnika u sustav Porsche Communication Management (PCM) nudi nove načine interakcije s vozilom. Elegantan i dinamičan dizajn nove Panamere osvježava atraktivne proporcije linije modela. Široka ponuda sustava potpore za vozača i iz temelja redizajniran interijer usmjeren na vozača poboljšavaju iskustvo vožnje.

Nova Panamera dostupna je s dvokomornim zračnim ovjesom s dva ventila te sustavom Porsche Active Suspension Management (PASM) već u serijskoj opremi. Tehnologija s dva ventila nudi još širi raspon postavki između udobnosti i sportskog karaktera: sustav osjetno prigušuje udarce od poprečnih zglobova i oštećenja ceste, dok istovremeno osigurava veću stabilnost karoserije tijekom dinamične vožnje. Upravljanje vozilom može se dodatno poboljšati zahvaljujući opcijskom upravljanju svim kotačima. Nadalje, inovativni sustav aktivnog ovjesa Porsche Active Ride dostupan je u dodatnoj opremi za modele E-Hybrid nove Panamere. Taj sustav nadmašuje sve ostale koncepte ovjesa u svim relevantnim parametrima i nudi neusporediv raspon između udobnosti u vožnji i dinamike vožnje. Temelj toga su novorazvijeni aktivni amortizeri – također s tehnologijom dva ventila – svaki spojen na hidrauličku pumpu s električnim upravljanjem. To stvara volumni protok u amortizeru, prema potrebi, i stoga može brzo stvoriti sile između karoserije i kotača na vrlo precizan i ciljan način koje djeluju kao protusila na djelovanje sila koje su rezultat podražaja s ceste i gotovo ih u potpunosti kompenziraju. Vozni postroj drži karoseriju Panamere ravnom u svakom trenutku, čak i tijekom dinamičkog kočenja, upravljanja i manevara ubrzanja. Tijekom mirne vožnje sustav gotovo potpuno apsorbira udarce. U dinamičnim situacijama u vožnji, sustav ovjesa Porsche Active Ride osigurava savršenu povezanost s cestom zahvaljujući uravnoteženoj raspodjeli opterećenja kotača. U ovoj se postavci, navode iz Porschea, nova Panamera naginje u zavojima poput motocikla. Povlači prednji dio prema dolje pri ubrzavanju, a stražnji pri usporavanju. Kada vozilo stoji, sustav ovjesa Porsche Active Ride podiže karoseriju na udobnu visinu za ulazak ili izlazak.

Foto: Porsche

Porsche za novu Panameru nudi četiri učinkovita pogonska sklopa E-Hybrid, a sve se te varijante mogu pohvaliti boljim performansama, dosegom i učinkovitošću. Srce pogonskog sklopa Panamere Turbo E-Hybrid je iz temelja izmijenjen 4-litarski V8 motor s turbopunjačem. Snaga novorazvijenog električnog motora je 140 kW (190 KS). Zajedno stvaraju izlaznu snagu sustava od 500 kW (680 KS). Okretni moment sustava doseže impresivnih 930 Nm. Porsche integrira električni motor u kućište potpuno redizajniranog 8-stupanjskog PDK mjenjača s dvostrukom spojkom. Panamera Turbo E-Hybrid ubrzava do 100 km/h za 3,2 sekunde i može se pohvaliti maksimalnom brzinom od 315 km/h. Kapacitet njezine baterije sada iznosi 25,9 kWh. To omogućuje ekvivalentni doseg s električnim pogonom do 91 kilometar prema kombiniranom WLTP ciklusu ili 83–93 kilometara u gradskom ciklusu. Novi ugrađeni AC punjač od 11 kW skraćuje vrijeme punjenja na odgovarajućim punjačima na 2 sata i 39 minuta. Kod izvedbi Panamera i Panamera 4, preinake tlaka prednabijanja, količine ubrizgavanja goriva i vremena paljenja optimiziraju performanse 2,9-litrenog V6 motora s turbopunjačem. On sada stvara 260 kW (353 KS) i 500 Nm okretnog momenta. Panameri 4 s pogonom na sve kotače do stotke sada treba 4,8 sekundi i postiže brzinu od 270 km/h.

U kabini, koncept cockpita Porsche Driver Experience nudi idealnu ravnotežu između digitalnih i analognih upravljačkih elemenata. Opcijski zaslon za suvozača uključuje njega ili nju u iskustvo vožnje. Zaslon od 10,9 inča na zahtjev prikazuje podatke o performansama vozila. Također omogućuje upravljanje infotainment sustavom i podržava videostreaming dok je automobil u pokretu. Radi izbjegavanja ometanja vozača, suvozačev zaslon ne može se vidjeti s vozačeva sjedala. Porsche je značajno unaprijedio ponudu sustava potpore u novoj Panameri. Standardna aktivna potpora za brzinu sada radi u interakciji s prepoznavanjem prometnih znakova. Porsche InnoDrive uključujući automatsku regulaciju razmaka nudi aktivno navođenje u voznom traku i potporu u raskrižju. Potpora u zavojima sada je također dio niza funkcija. Novost je i to da tijekom automatskog parkiranja vozač više ne mora biti u automobilu, iako je i dalje odgovoran za manevar. Postupak parkiranja može se pratiti sa smartphonea pomoću nove funkcije Remote ParkAssist. Novu Porsche Panameru već je moguće naručiti, po cijeni od 132.330 eura, a isporuke kreću u ožujku.