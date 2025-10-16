Naši Portali
SIGURNOSNA POGREŠKA

Jeste li dobili ovaj mail? Poznata trgovina objavila da je na udaru hakera, procurili osobni podatci kupaca

Coronavirus - Weimar Model Project Shopping with Negative Test
Foto: Bodo Schackow/DPA

Autori: Katja Knežević, Večernji.hr
16.10.2025.
u 11:37

Kompanija je odmah obavijestila korisnike putem e-maila te ih upozorila da budu oprezni s e-mailovima i telefonskim pozivima koji bi mogli biti pokušaji prijevare

Španjolska modna marka Mango obavijestila je svoje kupce da je došlo do sigurnosne pogreške u kojoj su hakeri ukrali njihove osobne podatke. Napad se dogodio putem treće strane, marketinške usluge koja je upravljala podacima kupaca u svrhu marketinga. Iako su hakeri dobili pristup osobnim podacima poput imena, e-mail adresa, brojeva telefona i poštanskih brojeva, Mango je potvrdio da nema ukradenih lozinki ili podataka o karticama.

Kompanija je odmah obavijestila korisnike putem e-maila te ih upozorila da budu oprezni s e-mailovima i telefonskim pozivima koji bi mogli biti pokušaji prijevare. Mailovi su stigli i kupcima u Hrvatskoj.

Foto: Screenshot

Napad je izazvao kaos, no operacije marke nisu bile ozbiljno pogođene. Mango je izvijestio Španjolsku agenciju za zaštitu podataka (AEPD) te je pokrenuo mjere kako bi se spriječila daljnja šteta. Kupci su također obaviješteni o obaveznoj opreznosti prilikom primanja neobičnih komunikacija putem e-maila ili telefona.

Slični cyber napadi već su pogodili i britanske trgovce, poput M&S i Co-op, piše The Sun, u posljednjih nekoliko mjeseci. M&S je prošao kroz šest tjedana smetnji usluga nakon napada, dok je Co-op također suočen s pokušajem hakiranja u kojem je ukradena osobna informacija korisnika.

U oba slučaja, napadi nisu uključivali ukradene podatke o karticama ili transakcijama. Mango je savjetovao svoje korisnike da ostanu oprezni prema sumnjivim komunikacijama i prijavama, te je otvorio poseban e-mail za sva pitanja vezana uz ovaj incident

Ključne riječi
podatci trgovina mango

