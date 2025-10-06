Može li naziv nekog modela jasnije kazati koja mu je glavna osobina nego što to govori Bigster? Teško da može. Bigster je velik, i to velik u svakom smislu. Dacia je s njim ušla u segment ozbiljnih kompaktnih SUV-ova. Racionalna marka i s Bigsterom nastupa racionalno - praktično, funkcionalno - ali kad govorimo o Journey Hybrid 155 izvedbi, ona je sve samo ne skromna. Nalazimo tu i za Daciju neuobičajeno el. otvaranje prtljažnika. Inačica je to s najsnažnijim, ujedno i najštedljivijim hibridnim pogonom, te s najbogatijom opremom. Obiteljski model prepoznatljivoga Dacia dizajna ponudom prostora medu glavnim je izborima za svako ozbiljnije putovanje, i u putničkom i u prtljažnom prostoru. Voljeli bismo ipak da su sjedala udobnija. Prtljažnik je za svaku pohvalu - u njega stane 612 do 1851 l. Naglašeno robustan, testni se primjerak razmetao na 19-inčnim kotačima, s krovnim nosačima i zaštitnim oblogama. Robusni su i materijali u unutrašnjosti no u Daciji smo se na to već naviknuli. Uklapaju se u opći dojam, a također djeluju izdržljivo. Oprema je iznad razine uobičajene za Daciju. Kabinom dominiraju 10-inčna digitalna instrumentna ploča i 10" infotainment dodirni zaslon koji se temelji na Androidu 12, s podrškom za bežični Apple CarPlay i Android Auto te s izdvojenim komandama klimatizacije.

Isprobali smo najpovoljniji, ali dobro opremljen i prostran hibridni SUV. Evo dojmova

Isprobani Bigster moderan je Full Hybrid 155, uigrana kombinacija 1,8-litrenog benzinca od 109 KS i dva elektromotora (agregat od 49 KS i starter-generator). Udruženim snagama pružaju 156 konja, upregnutih automatskim mjenjačem. U većini situacija, ovako opremljen Bigster kreće na struju, pri gradskim brzinama vozi u električnom modu. Benzinca sustav sam aktivira i baca u mirovanje, najčešće neprimjetno. Radi mirno, glasniji je tek na autocesti. Zadovoljni smo prosječnom potrošnjom od 5,7 l/100 km, tim više što uz štedljivu vožnju i nježniju rutu potrošnja može ići ispod četiri litre, što je izvanredno za ovako velik automobil. Dimenzijama, opremom i hibridnim pogonom Bigster je izašao iz Dacijine zone komfora. I dalje je on u svom segmentu razuman, povoljan izbor, no s Bigsterom Dacia svakako nudi više nego u ostalim modelima. Naravno, i cijena je veća. Isprobani Bigster Journey Hybrid 155 s doplatama košta 33.650 eura, inače je 32.000 eura. Bigsterova je početna cijena 24.100 eura.