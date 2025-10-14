Ljubitelji erotskog sadržaja na internetu, pozor! Vreba vas nova opasnost!

Na internetu se pojavio novi oblik zlonamjernog softvera koji može prepoznati kada korisnik gleda pornografski sadržaj te istodobno aktivirati kameru i snimiti sliku zaslona. Riječ je o malwareu nazvanom Stealerium, koji osim toga prikuplja i osjetljive podatke poput lozinki, bankovnih informacija i povijesti pregledavanja, piše Lad Bible.

Stručnjaci tvrtke Proofpoint upozoravaju da ovaj program predstavlja novu razinu takozvanih “sextortion” prijevara, u kojima napadači prijete objavom kompromitirajućih materijala i traže novac u zamjenu za šutnju. Stealerium se najčešće širi putem lažnih e-mailova koji izgledaju kao službene poruke banaka, državnih institucija ili streaming servisa. Dovoljno je da korisnik klikne na poveznicu ili otvori privitak kako bi se program automatski instalirao i počeo prikupljati podatke.

Iako zasad nema potvrđenih slučajeva iznude povezanih s ovim softverom, stručnjaci upozoravaju da on pokazuje koliko su cybernapadi postali sofisticirani i osobni. Posebno zabrinjava činjenica da program može prepoznati ključne pojmove poput “porn” ili “sex” te u tom trenutku aktivirati kameru i napraviti snimku ekrana.

Sigurnosni stručnjaci savjetuju korisnicima da budu oprezni s e-mailovima nepoznatog podrijetla, da redovito ažuriraju antivirusne programe i sustave te da kameru na uređajima drže pokrivenom kada se ne koristi. “Hakeri više ne ciljaju samo velike tvrtke – sada pokušavaju posramiti i iskoristiti obične korisnike”, upozoravaju istraživači iz Proofpointa.