INTERVJU: MARKO PRIMORAC

Izuzeće od poreza na nekretnine zatražilo je 80 tisuća građana

Autor
Ljubica Gatarić
06.09.2025.
u 06:00

Ministar financija Marko Primorac odgovara na pitanja vezana uz proračun, naplatu poreza, olakšice za djecu, nova pravila fiskalizacije te planove za regionalno spajanje burzi

Radna grupa Ministarstva financija analizira postojeći model oporezivanja dohotka, a na stolu je i porezno rasterećenje mirovina. Ministar financija Marko Primorac odgovara na pitanja vezana uz proračun, naplatu poreza, olakšice za djecu, nova pravila fiskalizacije te planove za regionalno spajanje burzi.

S kolegama iz sedam zemalja potpisali ste memorandum o zajedničkoj suradnji usmjerenoj na razvoj tržišta kapitala. S kakvim ambicijama ste ušli u taj projekt, može li se on realizirati u mandatu ove Vlade?

Ključne riječi
PDV Marko Primorac ministarstvo financija

