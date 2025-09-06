Izuzeće od poreza na nekretnine zatražilo je 80 tisuća građana

Radna grupa Ministarstva financija analizira postojeći model oporezivanja dohotka, a na stolu je i porezno rasterećenje mirovina. Ministar financija Marko Primorac odgovara na pitanja vezana uz proračun, naplatu poreza, olakšice za djecu, nova pravila fiskalizacije te planove za regionalno spajanje burzi.



S kolegama iz sedam zemalja potpisali ste memorandum o zajedničkoj suradnji usmjerenoj na razvoj tržišta kapitala. S kakvim ambicijama ste ušli u taj projekt, može li se on realizirati u mandatu ove Vlade?