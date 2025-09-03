Erste banci uručen prestižan zlatni DGNB certifikat za predanost održivom poslovanju i upravljanju nekretninama

Postupkom certifikacije utvrđeno je da zgrada ispunjava visoke kriterije održivosti, zbog čega je ocijenjena ukupnim pokazateljem uspješnosti od 66,80%. Ovime je ostvarila pravo na zlatni certifikat, pri čemu je najbolji rezultat postignut je u kategoriji sociokulturne i funkcionalne kvalitete (73,33%). Zgrada je ostvarila visoke ocijene i u druga dva kriterija, za ekonomsku 68,5% te za okolišnu kvalitetu 60,8%.

Iako je analiza izrađena za sjedište banke, sustav kriterija procesa certificiranja sagledava cjelokupno poslovanje i upravljanje banke kroz kriterije: energija i klimatski koraci, recikliranje, operativni troškovi, menadžment rizika, udobnost, zadovoljstvo korisnika, mobilnost, općenito briga o zaposlenicima, komunikacija i sl. Odnosno, velik dio kriterija ocjenjivanja odnosi se općenito na poslovanje banke.

Foto: Erste banka

“Dodjela DGNB certifikata Erste banci još je jedan važan iskorak održive gradnje u Hrvatskoj. DGNB sustav jamči da se pri ocjenjivanju zgrada podjednako vrednuju okolišni, ekonomski i društveni kriteriji, a ujedno osigurava usklađenost s europskom regulativom i EU Taksonomijom. Upravo to je put ka zdravijem i kvalitetnijem životnom i radnom okruženju.”, izjavio je Dean Smolar, izvršni direktor Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.

„Dobivanje DGNB certifikata potvrđuje našu dugogodišnju predanost održivosti – kako u upravljanju zgradama, tako i u poslovanju općenito. Nastojimo, što savjesnije upravljati okolišem, što samostalno, a što odabirom naših dobavljača. Tu su i naši klijenti, kojima pristupamo s posebnom odgovornošću te zaposlenici bez kojih uspješno poslovanje banke ne bi bilo moguće. Ponosni smo što je zgrada našeg sjedišta u Rijeci prva u Hrvatskoj koja je postigla ovu razinu priznanja u bankarskom sektoru. Posebno nam je drago što su najbolji rezultati ostvareni u kategoriji sociokulturne i funkcionalne kvalitete, jer nam je cilj imati prostore koji su prvenstveno orijentirani na potrebe zaposlenika i klijenata .Ovaj certifikat nije samo priznanje, već i obveza da nastavimo ulagati u održive projekte i rješenja. Zahvaljujem Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju na suradnji, a posebice kolegici Sandri Brčić koja je ispred Banke vodila cijeli proces certificiranja“, kaže Ivan Čerdić, direktor direkcije za upravljanje imovinom i uslugama Erste banke.

Foto: Erste banka

O DGNB sustavu certificiranja

DGNB sustav vodeći je europski alat za certificiranje održivih zgrada prisutan u više od 30 zemalja i jedini u potpunosti usklađen s europskim regulatornim okvirom. Specifičnost ovog certifikata je što vrednuje sve glavne aspekte održivosti - okolišni, ekonomski i sociokulturni, s ciljem stvaranja životne okoline koja će biti ekološki kompatibilna i ekonomična uz razumno korištenje resursa te će, prije svega, štititi zdravlje, udobnost i učinkovitost svojih korisnika. Također, DGNB razmatra cjeloživotni otisak zgrade na okoliš i ljude, analizira lokaciju iz više aspekata. Zgrade koje prolaze certifikacijski proces prema DGNB standardu moraju održavati izvrsnost u svakom pogledu pa tako i u energetskoj učinkovitosti i smanjenju CO2 otiska. To znači da su uvijek iznad zakonskog minimuma u zemlji u kojoj se zgrada nalazi. Zahvaljujući cjelovitom pristupu evaluaciji održivosti, DGNB sustav postao je globalno priznato mjerilo za procjenu i optimizaciju kvalitete zgrada i urbanih prostora. Proces certifikacije je u svim fazama proveo nacionalni partner za DGNB sustav - Hrvatski savjet za zelenu gradnju, a Erste banka je ovim priznanjem potvrdila svoju dugogodišnju predanost održivom poslovanju i upravljanju nekretninama.