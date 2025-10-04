Gotovo svako peto vozilo na tehnički je dovezeno neispravno. Evo kako prepoznati problem

Svjetla i kočnice među najčešće su neispravnim dijelovima vozila. Navodi to Centar za vozila Hrvatske u svojim statistikama, ali i priručniku kojim nastoji pomoći vozačima da uoče pojedine kvarove i nedostatke. U ukupnoj 'populaciji' vozila u Hrvatskoj, 17,11 posto ih je prošle godine ocijenjeno kao tehnički neispravno. Čak 427.256 vozila (od 2,497.058 koliko ih je pregledano) prometovalo je u neispravnom stanju. Pritom ih je 143.097 imalo neki kvar na svjetlima i pokazivačima smjera, dok je njih 124.669 imalo neispravne kočnice. Nisu bezazlene ni neispravnosti na osovinama, kotačima, pneumaticima i ovjesu, a vozila s takvim kvarovima evidentirano je 92.718. Dodatno, 65.046 vozila pregledanih u 2024. godini imalo je neki problem na motoru i ispušnom sustavu. U hrvatskim stanicama za tehnički pregled na 28.990 vozila uočen je kvar na uređajima za upravljanje.

Nisu to svi nedostaci s kojima su vozači lani svoje automobile dovezli na redovan tehnički pregled. Bilo ih je još, no ovo su najbitniji i najčešći. Iako nije svaki nedostatak koji uoče djelatnici stranica za tehnički pregled razlog za 'pad', samo je ispravno vozilo sigurno. Iako je vozilo sklop zahtjevnih i tehnološki naprednih sustava, njegovo redovno održavanje nije znanstvena fantastika. Većinu toga što treba jednom tjedno ili mjesečno odraditi, trebao bi biti u stanju napraviti svaki vozač. Tu mislimo na kontrolu ispravnosti pneumatika i tlaka u gumama, pregled ispravnosti žarulja, uočavanje puknuća na staklima ili hrđe na karoseriji, na dolijevanje tekućina. Sljedeći bi korak bio zapažanje kvarova na kočnicama i ovjesu, no i te bi probleme vozač morao biti u stanju uočiti. Inače bismo se mogli zapitati kakve su sposobnosti vozača koji se upušta u upravljanje potencijalno opasnim vozilom ako nije u stanju uočiti da su mu, primjerice, kočnice loše... Pregledavajući redovno svoje aute, vozači mogu prepoznati probleme prije nego što prerastu u one ozbiljnije. To će, između ostaloga, smanjiti mogućnost nesreća uzrokovanih tehničkim kvarovima. Vratimo se na najučestaliji problem u Hrvatskoj, onaj sa svjetlima i žmigavcima. Kod starijih automobila, vozači mogu sami zamijeniti žarulju, pa ima smisla i propis o posjedovanju kompleta žaruljica u obveznoj opremi vozila. No kod novijih je auta ta kutijica sa žaruljama u većini slučajeva u prtljažniku tek 'pro forma' jer će vam za dobar dio novih modela za izmjenu žaruljice trebati ili odlazak u servis ili raskopavanje pola auta. No, kako bilo, morate uočiti da vam svjetla na autu ne rade dobro, da je staklo na svjetlosnom sklopu zamućeno, orošeno ili razbijeno. Potrebu da imate ispravan pokazivač smjera, kočna svjetla ili ona za vožnju unatrag ne treba posebno naglašavati. Pregled svjetala možete obaviti sami tako da parkirate vozilo ispred zida ili garažnih vrata kako biste lakše vidjeli svjetlosni snop. Na zidu ispred vozila jasno se može vidjeti odbljesak svjetala i tako provjeriti rade li sva svjetla, je li svjetlosni snop iste visine na obje strane i svijetli li istim intenzitetom. Kada je stražnji kraj vozila okrenut prema zidu, morate vidjeti crvene obrise i lijevo i desno. Laganim pritiskanjem i otpuštanjem kočnice možete vidjeti uključuju li se ispravno sva stop-svjetla, odnosno upalimo li stražnju maglenku, mora se pojaviti jako crveno svjetlo. Postavljanjem ručice mjenjača u hod za "rikverc" mora se pojaviti bijelo svjetlo. Na isti način možete provjeriti i sva ostala svjetla. Iz CVH preporučuju da upalite sva svjetla i žmigavce odjednom da se vidi ometa li rad pojedinog svjetla rad ostalih svjetala.

Neispravne kočnice na drugom su mjestu po učestalosti, a voziti s lošim kočnicama prilično je opasno. Neispravne kočnice produljuju put zaustavljanja, a ako lijevi i desni kotač ne koče podjednako, mogu utjecati i na stabilnost pri vožnji. Ne treba zanemariti ispravnost parkirne kočnice jer ona osigurava da vozilo ostane sigurno zakočeno na uzbrdici ili nizbrdici. Na vozaču je da uoči problem, ali za popravak kvara na kočnicama treba se javiti u servis, automehaničaru. Znak da nešto nije u redu s kočnicama u prvom je redu upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči (ABS, ESP...), ali i zvukovi škripanja ili cviljenja, potom vibriranje upravljača pri kočenju, mekana ili "spužvasta" pedala kočnice, zanošenje vozila u stranu prilikom kočenja, primjetno slabije kočenje vozila, bježanje u stranu ili samousporavanje, istrošene ili oštećene kočne obloge (pločice), labavost parkirne kočnice, miris paljevine, oštećena ili potrošena pedala kočnice... Navedeno znači da automobil trebate osluškivati – ugasite glazbu i slušajte ima li čudnih zvukova. Također, izvana, kroz naplatke, pokušajte promotriti kočne diskove. Oni ne bi smjeli biti istrošeni, izbrazdani, hrđavi, ne bi smjeli imati napuknuća.

Među najčešćim kvarovima u Hrvatskoj, na trećem su mjestu oštećenja osovina, kotača, pneumatika i ovjesa – nerijetko i s napuknućima. Na samim gumama, znamo već, ne smije biti oštećenja; tlak u njima treba kontrolirati jednom u tjedan-dva. No za detaljan pregled ovjesa vozilo u servisnoj radionici treba podići dizalicom. CVH ipak donosi smjernice kako vizualno uočiti potencijalna oštećenja ili kvarove amortizera i opruga i bez pomoći dizalice. Dok je vozilo parkirano na ravnoj površini, savjetuju, pokušajte provjeriti ima li vidljivih oštećenja na amortizerima i oprugama. Da bi amortizer bio donekle vidljiv, potrebno je zakrenuti upravljač u krajnji desni ili lijevi položaj. Provjerite postoje li znakovi korozije ili su prisutna oštećenja koja su vidljiva izvana. Tragovi propuštanja ulja na amortizeru jasan su pokazatelj da je potrebna zamjena, a amortizere uvijek treba mijenjati u paru. Nadalje, obratite pozornost na stabilnost vozila tijekom vožnje po neravninama. Ako osjetite pretjerano ljuljanje ili poskakivanje, to može upućivati na probleme s amortizerima ili oprugama. Neobični zvukovi poput lupkanja ili škripanja koji dolaze iz područja kotača i ovjesa često su znak istrošenih dijelova ovjesa. I neravnomjerno trošenje guma može biti znak problema s ovjesom. Tijekom vožnje kroz zavoje, obratite pozornost na naginjanje vozila. Ako se vozilo previše naginje prema vanjskoj strani zavoja, to može upućivati na istrošene opruge ili amortizere. Svaki od ovih signala razlog je za javljanje u servis.