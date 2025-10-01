Velike promjene za automobile u EU: Od 1. siječnja na snagu stupaju nove norme, kupci će ih itekako osjetiti

Od 2026. godine, vozači u Europskoj uniji morat će se prilagoditi novim propisima koji će utjecati na emisije, baterije, osiguranje i sigurnost vozila. Nova emisijska norma Euro 7 bit će obavezna za nove modele automobila i laka komercijalna vozila od 29. studenog 2026., dok će od 2027. godine biti primjenjiva na sva novoregistrirana vozila. Emisije ultrafinih čestica iz benzinskih motora bit će preciznije mjerenje, a limitirati će se i emisije čestica iz kočnica i guma. Gume će biti ekološki prihvatljivije, s manjim emisijama i dužim vijekom trajanja, piše HAK Revija.

Električni automobili i plug-in hibridi morat će ispunjavati strože zahtjeve vezane uz trajnost svojih baterija. Baterije moraju zadržati najmanje 80 posto kapaciteta nakon pet godina ili 100.000 kilometara, a nakon 160.000 kilometara kapacitet ne smije pasti ispod 72 posto početnog. Proizvođači će biti obavezni dokazati da baterije i pogonski sustavi održavaju performanse kroz cijeli životni vijek vozila.

Osim toga, svi novi automobili od 1. siječnja 2026. morat će imati obavezni sustav hitnih poziva eCall, koji automatski obavještava hitne službe u slučaju nesreće. Bez ovog sustava vozila neće moći biti homologirana, a od 2027. neće biti moguće registrirati novi automobil koji ga nema. Ovaj sustav bit će obvezan i za električne i hibridne automobile, a cilj je povećati sigurnost na cestama.

Za tvrtke koje koriste lakše kamione, od 1. srpnja 2026. godine na snazi će biti novi zahtjevi za tahografe, koji će bilježiti sve relevantne informacije kao što su vrijeme vožnje, odmori, prelazak granica i pokušaji manipulacije.