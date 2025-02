Francuski fastback SUV odličan uz high-tech unutrašnjost i hibridizirani benzinski motor

Prva generacija Peugeota 3008 sada već davne 2009. godine imala je svoju svjetsku premijeru u Hrvatskoj. Novinari su iz svih dijelova svijeta sletjeli u Dubrovnik i isprobali prvi Peugeotov crossover na zavojitim cestama Jadranske magistrale od Dubrovnika do Pelješca. Danas Peugeot, baš kao i gotovo svi proizvođači automobila, u svojoj ponudi većinom ima crossovere i SUV automobile, a model 3008 je lani stigao na tržište u svojoj trećoj generaciji. Za razliku od prve generacije koja je bila crossover između SUV-a i jednovolumena, druge koja je više bila pravi SUV, treća generacija trendovski kombinira SUV i coupe koncepciju crossovera popularno zvanu fastback SUV. Zbog toga izgleda dinamično i atraktivno, no bez obzira na atraktivniju vanjštinu nije izgubio praktična svojstva. Dapače, u odnosu na prethodnika narastao je u svim smjerovima, 9,5 cm u duljinu pa je dugačak 454,2 cm. Širok je 189,5 cm te je 164,1 cm visok. Međuosovinski razmak je također izdužen na 273,9 cm tako da je u kabini, posebno na stražnjim sjedalima, prostraniji za koljena, dok je zbog fastback padajuće linije krova za više ljude za glavu nešto manje mjesta. Od tla je podnica odignuta 19,8 cm, pa je ulazak i izlazak iz vozila olakšan, kao i preglednost. Prtljažnik prima vrlo solidnih 520 litara i može se proširiti do 1480 litara.

Novi 3008 nudi se u više potpuno električnih verzija, potom u plug-in hibridnoj verziji te dvije blagohibridne verzije, a upravo smo početni blagi hibrid s trocilindričnim turbobenzinskim 1,2-litrenim motorom snage 136 KS i 230 Nm okretnog momenta koji će vjerojatno biti i najtraženiji imali priliku isprobati na testu. Najnoviji Pure Tech benzinac podržava mali elektromotor od 21 KS i 51 Nm smješten u sklopu 6-stupanjskog elektrificiranog mjenjača s dvostrukom spojkom (e-DCS6) koji snagu prenosi na prednje kotače. Blaga hibridna tehnologija poznata iz mnogih Stellantis modela uz malu 48-voltnu bateriju kapaciteta 0,89 kW puni se tijekom vožnje i pruža dodatni okretni moment pri niskim brzinama motora i smanjuje potrošnju goriva do 15 posto. Dakako, to se najviše osjeti u gradskoj vožnji, gdje se i više od 50 posto vremena može voziti u potpuno električnom načinu rada bez emisija što omogućuje značajnu uštedu u potrošnji goriva. Prema WLTP-u u gradskoj vožnji je službena potrošnja 5,1 l/100 km i zaista se može računati na potrošnju od 6 do 6,5 l/100 km. Prosječno smo zabilježili oko 7 l/100 uz putovanje duže od 500 km autocestom, dok na autocesti treba računati na oko 7,5 l/100 km. Sve to uz vrlo potentnu vožnju uz ubrzanje od 100 km/h za 10,2 s i maksimalnu brzinu od 201 km/h.

Unutrašnjost vjerno prati moderan dizajn vanjštine i potpuno je u high-tech stilu. U opremi Allure dolazi uz dva 10-inčna lebdeća ekrana, instrumentnu ploču i središnji multimedijski ekran, koji su spojeni u jednu lebdeću cjelinu. U testnom modelu uz doplatu je stigao novi 21-inčni Panoramic i-Cockpit s HD zakrivljenim zaslonom 3D navigacija u realnom vremenu, koji se uz glasovne naredbe „OK Peugeot”, 2x USB-C utičnice straga (za punjenje) i indukcijsku stanicu za punjenje smartfone uređaja (15 W) doplaćuje 1000 eura. Dakako, Peugeotov i-Cockpit podrazumijeva i Peugeotov zaštitni znak – malo kolo upravljača, dok su materijali i završna obrada jako dobri. Sjedala s presvlakama u kombinaciji TEP kože i tkanine izrađena su od pjene visoke gustoće i iznimno su udobna. Allure paket opreme stiže već s bogatom opremom pa uz ostalo sadrži automatski klima-uređaj, pokretanje vozila na gumb bez korištenja ključa, DAB + digitalni radio prijemnik, Full LED svjetla s automatskim paljenjem dnevnih svjetla, vanjske preklopive retrovizore, svjetlo dobrodošlice, obruč upravljača presvučen kožom s multifunkcijskim kontrolama, grijana prednja sjedala... Cijena Peugeota 3008 Hybrid 136 e-DCS6 uz Allure opremu je od 35.313 eura.