FOTO Splićanka doživjela šok: 'Kupila sam bombone za djecu, a kad smo ih otvorili skoro sam pala u nesvijest'

Večernji.hr
19.10.2025.
u 12:00

Iako neki stručnjaci tvrde da se gumeni bomboni mogu konzumirati i godinu dana nakon isteka roka, kvaliteta i sigurnost proizvoda ovise o uvjetima skladištenja.

Pošast nepoštivanja roka trajanja prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj poprima zabrinjavajuće razmjere. Iako bi svaki trgovac trebao odgovorno postupati s proizvodima, slučaj iz Splita podigao je veliku prašinu. Naime, kako javlja platforma Halo, Inspektore, kupci su u Plodinama naišli su na gumene bombone Haribo Star Mix od 100 grama kojima je rok trajanja istekao prije točno godinu dana.

Ovaj šokantan slučaj potvrdila je Splićanka, koja je, kako tvrdi, otvorila pakiranje bombona i osjetila grozan miris, gotovo smrad. "Kada smo ih otvorili, odmah smo provjerili datum isteka roka trajanja i ostali šokirani: rok je bio do 10/2024., ali proizvod je bio prošao prije godinu dana! Bez imalo savjesti prema djeci, stavili su bombone s isteklim rokom na police", napisala je ogorčena Splićanka.

Iako neki stručnjaci tvrde da se gumeni bomboni mogu konzumirati i godinu dana nakon isteka roka, kvaliteta i sigurnost proizvoda ovise o uvjetima skladištenja. "Poznato je, međutim, da naši trgovački lanci, uključujući Plodine, često ne poštuju odgovarajuće uvjete skladištenja. Proizvodi se, pri istovaru, često drže na visokim temperaturama, pa ne bi bilo iznenađujuće da su i ovi bomboni bili izloženi vrućinama od preko 50°C", piše u objavi stranice Halo Inspektore.

Zastrašujuće je što se neki trgovci ponašaju kao da nemaju nikakvu odgovornost prema potrošačima, pa čak ni prema djeci. Ovaj slučaj, nažalost, nije izoliran, dodali su. 

Halo Inspektore Barkod Splićanka

Komentara 4

Pogledaj Sve
Kajman
Kajman
12:24 19.10.2025.

Nisam išao za tim ali u Plodinama treba uvijek provjeriti ne samo datum isteka robe nego i cijenu koju će vam naplatiti. Cijena istaknuta na stalaži zna nerjetko biti niža od one koja vas dočeka na blagajni.

fergazer
fergazer
13:55 19.10.2025.

Što je ovdje čudno?Mi uopće nismo svjesni kakvim nas otrovom hrane i prodaju nam ga.Bitan je samo novac sve ostalo je sporedno

IS
Ivan.S
13:11 19.10.2025.

Nisu tu samo plodine i kod ostalih se to događa. Najgore je po dućanima u selima.

