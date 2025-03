FOTO Novi kompaktni SUV postaje srce Toyotine game, a nudit će do 343 konja

Toyota Kenshiki forum, već uobičajeno godišnje pokazivanje snage drugog po veličini proizvođača automobila u svijetu, u Bruxellesu je iznjedrio čitavu paletu novih modela. Zvijezda foruma svakako je novi C-SUV model, premijerno pokazana Toyota C-HR+ s potpuno električnim pogonom. Znamo li da Toyota već niz godina ustraje na tome da treba razvijati sve tipove pogona, a ne samo električan, jer treba voditi računa o različitim uvjetima u kojima ljudi žive te o njihovim različitim potrebama i željama, predstavljanje novog električnog SUV-a ima dodatnu težinu. Nije to prvi Toyotin 'električar', na struju je i bZ4X, sada temeljito dotjeran, no širenje električnog portfelja znači da je Toyota usavršila i tu vrstu pogona. Za električni C-HR dorađena je platforma, radi se o novoj generaciji e-TNGA platforme. Ugrađen je novi, jači elektromotor, što ovom novitetu daje veći doseg, više snage, učinkovitost, brže punjenje (150 kWh na DC punjaču). Dvije su opcije baterije - od 57,7 i 77 kWh – a uz veću je deklarirani doseg do 600 kilometara. Sa snagom do 343 KS i ubrzanjem iz mirovanja do stotke za 5,2 sekunde, novi C-HR+ bit će najbrži Toyotin BEV, odnosno baterijsko električno vozilo. Najavljuju ga kao najdinamičniji SUV kojeg su ikad doveli u Europu. Upečatljivog, progresivnog dizajna, coupeovske siluete, sa svojih je 452 cm od prethodnika duži i prostraniji. U prilog mu ide i 416 litara zapremnine prtljažnika. Također, kad krajem ove ili početkom iduće godine stigne na europsko tržište bit će i Toyotin najvažniji električni model. Dolazi u prilično konkurentan segment kompaktnih SUV-ova, a uz elektromotor od spomenutih 343 KS, na raspolaganju će biti i oni od 167 i 224 konjske snage.

U novim uvjetima održive mobilnosti radit će još bolje aute, obvezala se tako Toyota na svom godišnjem forumu. Kako bi imala automobil za svakoga, razvija paralelno i blage i plug-in hibride, i baterijska električna vozila i ona na vodik. Uskladiti treba, kažu, trenutačne mogućnosti sa zahtjevima kupaca, ali i sa zakonskom regulativom, jer Europa je trenutačno regija u svijetu koja se najbrže mijenja, kad je riječ o ekološkim i ciljevima održivosti. "Sa svojih 380.000 zaposlenika globalno i 69 tvornica Toyota će uvijek nastojati biti ‘najbolja u gradu’, gdje god to bilo", kazali su iz tog automobilskog diva, pokazujući i na svoje druge novitete. Električna Toyota bZ4X primjer je modela čiji razvoj nije bio lagan, ali, kažu, isplatilo se jer najnoviji bZ4X ima poboljšan doseg (do 573 km), novi interijer, poboljšanu funkcionalnost i zvučnu izolaciju… Bolje su mu AWD sposobnosti, poboljšane EV performanse, nudi do 50 posto više snage, ima prekondicioniranje baterije (57,7 i 73,1 kWh), punjenje do 22 kW na AC punjaču, nabrajaju dalje iz Toyote, navodeći podatak kako je dotjerani bZ4X, model D segmenta, ove godine u Norveškoj generalno najprodavaniji model. Za njega jamče da će nakon deset godina korištenja (ili do milijun km) i dalje imati 70 posto kapaciteta baterije. Na izbor su tri elektromotora, od 167, 224 i 343 KS, a može povući do 1500 kg. Nov je i Urban Cruiser, također baterijsko električno vozilo, SUV razvijen za urbani promet. U ponudi su dvije baterije, tri snage motora (144, 174 i 184 KS), prednji i pogon na sva četiri kotača. Baterije su kapaciteta 49 i 61 kWh, pa je Urban Cruiserov doseg do 400 kilometara.

U idućih 12 mjeseci grupacija na tržište planira pustiti i tri nova električna Lexusa. Novi Lexus RZ sa steer-by-wire tehnologijom spreman je za lansiranje. Među njegovim je najbitnijim novinama i interaktivan ručni mjenjač koji pruža iskustvo 8-stupanjskog mjenjača te inteligentan pogon na sva četiri kotača. U RZ 550e vozaču je na raspolaganju više od 400 konja. Poslastice pristižu i iz Toyota Gazoo Racing odjela. Motor iz GR Yaris M koncepta prototip je novog ICE 4-cilindarskog dvolitrenog motora s novom tehnologijom. Bit će kompaktniji, što će i dizajnerima dati više slobode u kreiranju automobila. Iz Toyote smatraju da na multienergetskoj platformi ima puno potencijala za taj novi motor. U Bruxellesu je pokazano i novo rješenje za pametniju mobilnost u gradu, koncept mikro vozila FT-ME za smireni gradski promet. Kao argument za vožnju u malom dvosjedu ističu da se u gradu čak 3/4 vožnji odnosi na udaljenosti od 10 km ili manje, sa samo jednom osobom u autu. Za drugi auto, samce i mlađe vozače, čak i za tinejdžere stoga bi, uvjereni su iz Toyote, ovaj mikro automobil bio bolji izbor nego četverocikl.