Što se krije ispod lima? Donosimo pet koraka za sigurnu kupnju rabljenog auta

Mnogi rabljeni automobili uvoze se iz jedne u drugu državu kako bi se zadovoljila lokalna potražnja za vozilima. Njemačka, Francuska, Belgija i Italija najveći su izvoznici automobila u Europi, opskrbljujući ostatak kontinenta polovnim vozilima. Iako rabljena vozila iz bogatijih država, slove kao dobro očuvana, i automobili iz ovih država imaju svoje nedostatke. Najnovije istraživanje, koje je provela tvrtka za obradu podataka o automobilima carVertical, otkrilo je da mnoga vozila uvezena u Hrvatsku imaju vraćenu kilometražu i oštećenja iz prošlosti. Među onima koja imaju sumnjivu povijest je i velik broj uvezenih njemačkih automobila. CarVertical je analizirao izvješća o povijesti vozila koja su korisnici platforme zatražili tijekom 2023. godine i uračunao one s podatcima o povijesti iz drugih država. Čak 39,7% svih uvezenih automobila provjerenih na carVerticalu u Hrvatskoj prošle godine došlo je iz Njemačke, njih 15,6% iz Francuske, 13,3% iz Italije, također 13,3% iz Belgije te 5,2% iz Austrije. I dok četiri od deset automobila u Hrvatsku stiže iz Njemačke, 3,4% njih imalo je vraćenu kilometražu, a 22,8% bilo je oštećeno u prošlosti. Izmjene na brojaču kilometara imalo je i 3,3% automobila iz Francuske, a manja ili veća oštećenja pretrpjelo je njih 41,2%. Od pet najvećih izvoznika u Hrvatsku, najmanje oštećenja imaju talijanski automobili – njih 13,1%. Međutim, 4,8% vozila imalo je vraćenu kilometražu.

- Njemačka je najveći izvoznik rabljenih automobila u Europi. Budući da zemlja ima dobro razvijenu cestovnu infrastrukturu, izvozi mnogo luksuznih automobila i dizelaša s velikom kilometražom. Ljudi također vjeruju i da Nijemci posvećuju više pažnje održavanju automobila. No, kada se rabljena vozila prebace na vlasnike u stranim državama, neke informacije, kao što je povijest servisa ili čak kilometraža, mogu se izmijeniti, čime se povećava rizik - kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u carVerticalu.

Kupci mogu kupiti uvezeni automobil izravnom kupnjom željenog modela sa stranica stranih oglasnika ili putem tvrtke specijalizirane za usluge uvoza. U tom slučaju, tvrtka se pobrine za sve dokumente i dostavlja automobil na kućni prag kupca. Drugi način jest kupnja automobila, koji još nije registriran na domaćem tržištu, u Hrvatskoj. U ovom slučaju kupac mora samostalno registrirati vozilo i proći tehnički pregled.

- Postoji i treća, ujedno i najrizičnija opcija. Kupac može u potpunosti propustiti činjenicu da je automobil uvezen u Hrvatsku jer je već bio registriran i prodan kao vozilo bez povijesti u stranim državama. Ponekad prodavači ne obavijeste kupca o prošlosti vozila - objašnjava Buzelis.

Dakle, kupci ponekad mogu biti nesvjesni činjenice da kupuju uvezeni automobil. Iako ih širok izbor uvezenih rabljenih automobila – čak i kad znaju da su u ‘prošlom životu’ oni svakodnevno vozili cestama neke druge države, da su možda bili dio taksi ili rent-a-car flote - može potaknuti da donesu spontanu odluku i kupe auto koji im se na prvi pogled svidio, važno je upoznati se s poviješću automobila kako bi se mjesecima kasnije izbjegla neugodna iznenađenja. Provjera povijesti automobila za kojeg ste zainteresirani trebala bi biti važan korak u odluci o kupnji rabljenog vozila, iako ne i prvi korak. Najprije je potrebno suziti izbor na neki razuman broj ponuđenih vozila – ovisno o tome što se nudi, ali i o tome kakav automobil zapravo trebate te koliko novca imate. To je prvi korak. Potom, kao drugi korak, provjerite dokumentaciju – ima li osoba koja prodaje automobil sve njegove dokumente; ako automobil glasi na treću osobu, ima li punomoć za prodaju tog automobila. Treći korak trebao bi biti što detaljniji pregled automobila. Poželjno bi bilo da na taj ‘sastanak’ sa svojim potencijalnim budućim automobilom povedete mehaničara ili nekog drugog stručnjaka za aute. Ako to ne možete, obratite sami pažnju na neke specifičnosti. Pogledajte presijava li se lak automobila na svim dijelovima podjednako ili negdje ima razlika u nijansi ili sjaju – one ukazuju da je vozilo bilo oštećeno pa djelomično popravljano.

Foto: Shutterstock

Provjerite jesu li sjedala istrošena s bočne strane, jesu li papučice izlizane, djeluju li kolo upravljača i vrh ručice mjenjača ofucano. Sve to ukazuje da je automobil bio intenzivnije korišten, pa obratite pažnju je li iskazana kilometraža vozila u skladu s onim što na automobilu vidite. Nikako ne propuštajte probnu vožnju automobila, kao četvrti korak. To je jedno od najvažnijih pravila. Osluhnite rad motora – je li upalio ‘od prve’, radi li ujednačeno. Kad krenete na vožnju, slušajte ga i dalje. Znate li dobro slušati, automobil će vam sve reći. Ne smijete čuti cviljenje ni lupkanje iz ovjesa, čak ni kad se (normalnom brzinom, naravno) provezete preko ‘ležećeg policajca’. Ako ste i nakon pregleda i probne vožnje zadovoljni viđenim, peti korak neka vam bude provjera prošlosti automobila koji vas je najviše zainteresirao. To će vam reći je li taj automobil bio ukraden, razbijen, jesu li mu skinuti kilometri. Prođe li rabljeni automobil uspješno kroz svih pet koraka, uživajte u vožnji.