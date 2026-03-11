Isplati li se zaista kupovati u Actionu? Europljani otkrili što ih privlači kod 'ubojice cijena'

Sumnja koja muči mnoge kupce u Nizozemskoj, ali i diljem Europe, našla je svoj put do popularne platforme Reddit. Korisnik pod nadimkom "itsZAAAGA" pokrenuo je raspravu pitanjem jesu li brendirani proizvodi koji se prodaju u diskontnom lancu Action, poput pića, šampona i sredstava za čišćenje, zapravo krivotvorine. "Super su jeftini i na drugom su jeziku, na primjer talijanskom. Coca-Cole tamo imaju drugačiju boju na brendiranju", napisao je u svoj postu prije tri godine, izražavajući sumnju unatoč tome što voli kupovati u spomenutoj trgovini.

Podsjetimo, nizozemski Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, kojega zovu i "ubojicom cijena", danas je otvorio svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Hrvatska je time postala 15. zemlja u kojoj Action posluje, a čak dvije trećine od 6000 artikala koje prodaju košta manje od 2 eura. Više o tome pročitajte OVDJE.

Glavni konsenzus među komentatorima bio je jasan: proizvodi su originalni. Najpopularniji odgovor, koji je prikupio stotine glasova, objašnjava da Actionova strategija leži u takozvanom paralelnom uvozu. "Oni jednostavno kupuju te stvari na veliko iz zemalja u kojima su ti proizvodi često jeftiniji, poput Italije, Poljske, itd. Zbog slobodnog kretanja robe unutar EU-a mogu prodavati te proizvode ovdje i ostvariti dobar profit", pojasnio je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali, ističući da se recepture istih proizvoda, poput Fante ili kave, često razlikuju od tržišta do tržišta kako bi se prilagodile lokalnim ukusima. To objašnjava zašto Coca-Cola iz Italije može imati malo drugačiji okus ili čak ambalažu od one namijenjene nizozemskom tržištu.

Rasprava je otkrila da niske cijene nisu rezultat samo uvoza iz jeftinijih tržišta, već i pametne poslovne strategije koja se temelji na kupnji viškova. Action često otkupljuje proizvode kojih se drugi trgovci žele riješiti, bilo da se radi o staroj ambalaži, artiklima koji se povlače iz prodaje ili jednostavno prevelikim zalihama koje su proizvođači proizveli. To stvara ono što mnogi kupci opisuju kao iskustvo "lova na blago", gdje se na policama mogu pronaći jedinstveni proizvodi koji se možda više nikada neće pojaviti. "Napokon pronađem savršene proizvode za kupanje koji su super jeftini, samo da bih otkrila da su zauvijek nestali", požalila se jedna korisnica, na što su joj drugi u šali savjetovali da sljedeći put "kupi doživotnu zalihu".

Jedan od najzanimljivijih komentara došao je od korisnika koji je tvrdio da je radio u industriji. Objasnio je kako ista tvornica često proizvodi artikle za poznati brend, trgovačku marku i neku trećerazrednu marku. Veliki brendovi zahtijevaju gotovo savršenu konzistenciju, a svega deset posto proizvodnje koja ne zadovoljava te stroge kriterije, ali je i dalje savršeno sigurna i kvalitetna, preusmjerava se i prodaje pod drugim imenom ili na drugim tržištima po znatno nižoj cijeni. "To je i dalje prilično dosljedno, ali možda ćete primijetiti malu razliku od limenke do limenke", napisao je, pružajući fascinantan uvid iza kulisa masovne proizvodnje.

Korisnici su također istaknuli da su zakoni o zaštiti potrošača i borbi protiv krivotvorina u Nizozemskoj i Europskoj uniji izuzetno strogi. Za velikog međunarodnog trgovca poput Actiona, prodaja lažnih proizvoda predstavljala bi ogroman pravni i reputacijski rizik koji daleko nadmašuje bilo kakvu potencijalnu zaradu. Jedan od ključnih dokaza autentičnosti su i prepoznatljive bijele naljepnice koje se često nalaze na poleđini proizvoda. Budući da su proizvodi uvezeni iz drugih zemalja, zakon nalaže da sve bitne informacije, poput sastojaka i uputa za uporabu, moraju biti prevedene na lokalni jezik. Upravo te naljepnice, koje su možda i potaknule sumnju kod originalnog postera, zapravo su potvrda da je roba prošla zakonsku proceduru i da je legalno plasirana na tržište.

Na kraju, rasprava je umirila skeptike, potvrđujući da niske cijene u Actionu nisu znak prevare, već rezultat složenog i učinkovitog lanca nabave, iskorištavanja viškova i zakonskih mogućnosti koje pruža jedinstveno tržište Europske unije. Za kupce to znači priliku da dođu do originalnih proizvoda po znatno povoljnijim cijenama, čak i ako to ponekad znači da će njihov omiljeni šampon na poleđini imati deklaraciju na poljskom.