Donosimo deset savjeta: Evo kako uspješno prodavati i povoljno kupovati na Vintedu

Modni trendovi mijenjaju se sve brže i brže, na odjeću se troše golemi iznosi, a stvara i više otpada s obzirom na to jer se pojedini komadi nose tek nekoliko puta prije nego što više nisu "in". Posljednjih godina raste osviještenost oko tog problema koji je zahvatio velik dio svijeta. Na takvu su situaciju utjecale i društvene mreže. Dok je ranijih godina bilo popularno imati ormare krcate odjećom, obućom i raznim dodacima, sada se sve više ljudi okreće održivosti i razumnijoj potrošnji, odnosno kupuju se kvalitetniji komadi koji će trajati godinama, a ne više jeftina roba koja posluži za jednu prigodu. Osim kupnje kvalitetnijih komada, koji nerijetko znače i više cijene, mnogi odlaze u second hand trgovine, odnosno trgovine s rabljenom odjećom. S obzirom na to da u nekim mjestima nema toliko trgovina tog tipa, razvijaju se i aplikacije koje funkcioniraju na istom principu. Korisnici mogu na održiv način raščistiti svoje ormare, kao i pronaći nešto za sebe. Jedna od takvih aplikacija je i Vinted. Osnovan je 2008. godine u Litvi, a dostupan je i u Hrvatskoj.

"Želimo vam pokazati koliko second hand odabir može biti sjajan. Prodajte ono što vam više ne treba ili kupujte jedinstvene artikle koje nećete pronaći u trgovinama. Vinted je otvoren za sve koji vjeruju da kvalitetni artikli trebaju imati dug život", ističu iz Vinteda. Aplikacija je besplatna, a na njoj svatko, također bez naknade, može oglasiti svoje artikle. Osim što mogu prodavati, korisnici mogu kupovati artikle iz niza različitih kategorija. Uz odjeću, tu su obuća, modni dodaci, torbe, elektronika, predmeti za dom i kućne ljubimce, igre i knjige... Postoji i posebna kategorija za dizajnerske proizvode. Pretraživanje proizvoda funkcionira kao i na brojnim drugim aplikacijama - može se upisati traženi pojam, a rezultat pretrage sažeti po boji, marki, veličini, materijalu...

Iako Vinted djeluje u mnogim zemljama, ne mogu svi njihovi građani međusobno trgovati. Naime, zemlje su podijeljene po skupinama, a u nekima se može prodavati i kupovati odjeća samo iz te zemlje. Što se tiče Hrvatske, njezin je kopneni dio povezan s Poljskom. Dakle, korisnicima aplikacije iz Hrvatske nudit će se artikli njihovih sugrađana, kao i stanovnika Poljske. Troškove dostave plaća kupac, a slanje paketa ide preko paketomata. Pružatelji usluga dostave su Box Now i Hrvatska pošta, a kupac bira kojeg želi koristiti. Kada kupac kupi neki artikl, prodavač će dobiti kod kojeg treba koristiti pri slanju paketa. Proizvod se treba zapakirati te odnijeti na paketomat u roku od pet dana. Prodavači novac mogu iskoristiti za kupnju na Vintedu ili ga prebaciti na svoj račun.

Savjeti za prodaju i kupnju

Nakon nekoliko tjedana korištenja aplikacije Vinted, sastavili smo nekoliko savjeta za što uspješniju prodaju artikala, kao i za povoljnu i kvalitetnu kupnju. Što se tiče prodaje, poželjno je objaviti što više kvalitetnih fotografija koje prikazuju stvarno stanje proizvoda. Važno je biti iskren i transparentan kod oglašavanja artikala, što podrazumijeva isticanje mogućih nedostataka na artiklu - kako u opisu oglasa, tako i na fotografijama. Kod oglašavanja proizvoda treba misliti i na filtriranje koje će potencijalni kupci koristiti. Dakle, na oglasu je važno označiti veličinu, boju i marku proizvoda kako bi on bio obuhvaćen pretragom. Isto tako, dobro je navesti i dimenzije kako bi kupac bio siguran da kupuje ono što mu odgovara. U opisu proizvoda je, osim potencijalnih nedostataka, poželjno navesti što više informacija i detalja. Primjerice, koliko je puta neki odjevni predmet nošen. Ovisno o stanju proizvoda, cijena po kojoj se on oglašava treba biti realna. Ako je neki komad odjeće nošen redovito već godinama, nije vjerojatno da će on biti prodan za cijenu jednaku onoj po kojoj je kupljen u trgovini. Također, veća je vjerojatnost da će se prodati oni odjevni komadi koji su primjereni za trenutno godišnje doba. Naime, puno će manje ljudi pretraživati debele pulovere tijekom ljeta, kao i lagane haljine zimi.

Savjeti za prodaju na Vintedu 1. Objaviti što više kvalitetnih fotografija koje prikazuju stvarno stanje proizvoda

2. Biti iskren i transparentan - navesti ako postoje nedostaci na proizvodu

3. Napisati što više detalja i označiti što više značajki proizvoda - veličinu, boju, marku, dimenzije...

4. Postaviti cijenu koja je realna s obzirom na stanje proizvoda

5. Oglašavati proizvode u skladu s godišnjim dobima

S obzirom na poprilično velik izbor proizvoda na Vintedu, opcija filtriranja pretrage može biti jako korisna za kupce. Osim što se na aplikaciji može pronaći tražena kategorija proizvoda, filtriranjem se pretraga sužava po veličini, boji... Kada kupci pronađu nešto za što su zainteresirani, mogu to označiti kao omiljeno. Označene proizvode tada će moći brzo i jednostavno pronaći u posebnom "prozorčiću". Također, dobit će obavijest ako cijena nekog od njihovih omiljenih proizvoda padne ili pak ako ih netko drugi kupi.

Zanimljiva i korisna značajka na Vintedu jest što se na aplikaciji može cjenkati s prodavačima. Ako kupci vide neki proizvod za koji ste zainteresirani, mogu za njega ponuditi nižu cijenu. Prodavač tada ili prihvati iznos, ili da protuponudu. Pritom je važno napomenuti da kupac nema obavezu kupiti proizvod ako njegova ponuda bude prihvaćena. Pomoću te opcije, proizvodi se mogu kupiti po još povoljnijoj cijeni. Osim što je moguće cjenkanje, može se i kontaktirati prodavača oko svih nedoumica. Primjerice, ako kupac nije siguran za veličinu nekog proizvoda, može pitati prodavača da mu pošalje detalje o dimenzijama. Na taj način može biti sigurniji da će kupiti nešto što mu odgovara. Na Vintedu svi kupci i prodavači, nakon obavljene kupnje, mogu jedni druge ocijeniti. Recenzije su vidljive na profilima, a dobro ih je pročitati kako bi se stekao uvid o pozitivnim ili negativnim iskustvima koje su drugi korisnici imali.

Savjeti za kupovinu na Vintedu 1. Koristiti opciju filtriranja

2. Artikle označiti kao omiljene

3. Pokušati se cjenkati

4. Kontaktirati prodavača za više informacija o proizvodu

5. Provjeriti recenzije

Second hand odjeća je, kako ističu iz Vinteda, bolja za okoliš, ali i za novčanike. Iz Vinteda pojašnjavaju kako se mnogi korisnici sada i bolje brinu o svojoj odjeći, odnosno bolje je održavaju dok je još nose. Čak 84 posto njihovih korisnika navelo je da je kvaliteta rabljenih komada ista kao i novih, ako ne i bolja. Pritom, napomenimo kako se na Vintedu mogu pronaći i artikli koji nisu nikada nošeni te na sebi još imaju i etiketu.

