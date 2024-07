Dvoboj vibrirajućih spravica: električni čistač lica iz domaće trgovine odmjerio snage s onim iz slovenskog web shopa

Lice od nečistoća i ostataka šminke možete očistiti na puno načina, no neki su, bez dvojbe, učinkovitiji od drugih. U te, učinkovitije načine, spada čišćenje električnim čistačem, uz gel za čišćenje lica prilagođen vašem tipu kože. Bez te mi rutine nije protekao niti jedan dan u posljednjih 15-ak godina, a u međuvremenu su ti uređaji postali toliko sveprisutni i pristupačni da ih zaista nije problem nabaviti. No, odrađuju li i ovi povoljniji čistači posao podjednako dobro kao i oni razvikaniji, za koje bi trebalo izdvojiti i više od 100 eura? Konkretno 110 eura za manju, putnu verziju... Jasno je stoga da mnoge dame posežu za inačicama električnih čistača koje se ipak mogu nabaviti po 'humanijoj' cijeni. Kako bismo provjerili kakva im je kvaliteta, isprobali smo dva više-manje ista ultrazvučna čistača lica. Jednoga smo kupili u Zagrebu, u trgovini španjolskog brenda Ale-Hop, a drugoga smo naručili iz slovenske online trgovine mojaoprema.si. Prvoga smo platili 12, a drugoga 14 eura. Izgledaju slično, jedan je malo širi, drugi malo viši; oba su od silikona i imaju punjivu bateriju. Zajednička im je i funkcija grijanja, kao i mogućnost snažnijeg ili slabijeg vibriranja tijekom čišćenja (ukupno četiri brzine rada). Razlika ipak ima, i to značajnih. Takvih da bih nakon testiranja jedan proizvod ponovno kupila, a drugi nikako ne bih.

Foto: Sandra Mikulčić

Najprije je stigao proizvod iz Slovenije, odnosno iz Poljske, budući da je na deklaraciji navedeno da je uvoznik tvrtka iz Poljske. Tko je proizvođač, ne navodi se, tek je na pakiranju oznaka P.R.C. No, vratit ćemo se na to, jer u istoj se državi proizvodi i drugi isprobani proizvod. Prva bežična četka za čišćenje lica / masažer roze boje vodootporna je, piše, no na njoj uočavamo rupicu za priključivanje punjača. Logično, ali kod druge je četke, one ljubičaste iz Ale-Hopa, utor za punjenje zatvoren, tako da voda zaista i nema mogućnosti ulaska u uređaj. Druga razlika koja se odmah na početku korištenja može zapaziti bodove daje uređaju iz Slovenije, budući da on ima uglađeniji zvuk. Obje se četke dosta čuju, zuje dok rade, no Ale-Hopova zvuči neujednačeno, kao da unutra dolazi do pomicanja motorića tijekom rada. Treća, pak, razlika, natjerala me da 'slovenski' uređaj odmah nakon isprobavanja odložim na policu zvanu 'promašena kupnja'. Iako su obje četke od silikona od kakvog se izrađuju i predmeti odobreni za uporabu prilikom pripremanja hrane, i obje imaju male pipke za čišćenje, ti su pipci na rozom uređaju kraći i tvrđi. Toliko su tvrdi da mi je čišćenje lica bilo prilično neugodno, grebalo je. U web-shopu piše da redovito korištenje ove četke za lice pomaže opustiti napete mišiće lica. Moje lice nije opustila, samo ga je iziritirala. Nakon ovog, prvog promašaja, posegnula sam za Ale-Hopovim uređajem.

Foto: Sandra Mikulčić

Španjolski brend poznat po povoljnijim cijenama i razigranim artiklima na pakiranju također navodi da je električni čistač 'made in P.R.C.'. Ako na prvu nije dovoljno jasno (a nije), oba proizvoda su iz Kine – P.R.C. je skraćeno od People’s Republic of China, odnosno Narodna Republika Kina. Potaknuta lošim iskustvom s rozom četkom, najprije pipkam glavu četke, isprobavam mekoću silikonskih pipaka. Srećom, u trgovini imaju izložbeni primjerak, pa se slobodno može popipati i razgledati. Kod punjenja, kraj priloženog kabela valja na označenom mjestu gurnuti kroz silikonsku opnu. Zanemarim li već spomenuti zvuk, ovaj čistač radi odlično. Već ga mjesec dana svakodnevno koristim i bateriju – nakon početnog punjenja – još nisam trebala dodatno puniti. Za lice je uređaj nježan, temeljito odstrani sve tragove šminke. Želite li isprobati način grijanja, nakon paljenja uređaja valja još jednom pritisnuti tipku za paljenje i gašenje pa će se metalno dno čistača ugrijati do 48 stupnjeva. Oblikom su oba uređaja dobre ergonomije, no Ale-Hopov je i tu malo bolji. Konkretno, način na koji mu je zakrivljen gorni dio omogućava preciznije čišćenje područja oko očiju i uz nos. Oba uređaja jednostavno se održavaju – nakon uporabe valja ih isprati pod toplom vodom, eventualno uz kap gela s kojim čistite i lice, te ih osušiti prije spremanja.

