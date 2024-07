S ružmarinom i mentom: Isprobali smo jedno od najtraženijih ulja za rast kose. Evo rezultata

Više od deset tisuća ljudi samo je prošloga mjeseca na Amazonu posegnulo za ovim sredstvom za rast kose. To ga je gurnulo na prvo mjesto ljestvice najtraženijih u odjeljku Ljepota, odnosno na treće mjesto među sredstvima koja jačaju kosu i potiču njezin rast. Zapravo ne čudi, jer Mielle ulje od ružmarina i mente stoji 10 eura za bočicu od 59 ml, a na akciji ga se može 'uhvatiti' i po cijeni od ispod devet eura. Ne manje bitno, po ocjenama korisnika ima 4,3 od mogućih 5 zvjezdica, a recenziju je ostavilo gotovo 90.000 osoba koje su s Mielle uljem pokušale popraviti stanje svoje kose. Ovaj američki proizvod, stoji na deklaraciji, sadrži više od 30 esencijalnih ulja (ricinus, jojoba, eukaliptus, čajevac, aloa, lavanda...), uz dodatak biotina. Sve sastojci koji potiču rast kose. Navode da se može koristiti u dnevnoj rutini za njegu kose ili kao poseban tretman za rast. Čitam recenzije, mnogi tvrde da nakon korištenja itekako vide razliku. Kažu, vlasište im više nije suho, ne ljušti se, više njih izričito tvrdi da im je kosa nakon tretmana gušća i snažnija, svakako sjajnija. Kažu da im kosa manje ispada, da su se riješili i prhuti, da lakše oblikuju frizuru, da su zaliječeni ispucali vrhovi kose. Neki su priložili i fotografije, no tu malo buni što na fotografiji 'prije' i 'poslije' osoba u pravilu nema istu frizuru, pa ni boju kose, a, realno, već i jednostavnim pranjem kose ostavlja se drukčiji dojam. Stoga je teško po tim fotografijama donijeti konkretan zaključak o djelotvornosti Mielle ulja.

Foto: Sandra Mikulčić

Pogledavam na supruga, ima već nekoliko godina da mu je kosa počela bježati s vrha glave, dakle, idealan je za isprobati ovaj proizvod. Hvale li Mielle ulje zato što zaista djeluje ili se uvjeravaju da djeluje da ne moraju (sebi) priznati da su novac uludo potrošili? Kupuju li ga ponovno zato što su vidjeli da pomaže ili zato što ne košta puno pa misle da će djelovati ako si nakon prve bočice priušte još jedan 6-mjesečni tretman? „Vidi, svi hvale ovo ulje za rast kose, gomila ljudi ga je već kupila...“ Nije ga trebalo puno nagovarati. Ideja povratka kose na tjeme bila je dovoljan motiv da naručimo proizvod. Iako je staklena, bočica je stigla čitava i to brzo, već za nekoliko dana. Miris je ugodan, volite li miris mente. Proizvod se lako nanosi, iz staklene pipetice nekoliko kapi ulja može se nakapati ili direktno na problematično mjesto ili na ruku pa utrljati. Umasirati ulje treba temeljito, suprug je to činio gotovo svaki dan tijekom šest mjeseci. Nisu mi stoga jasne ni recenzije u kojima navode kako su bočicu potrošili za mjesec i pol, dva. Koliko su tog ulja nanosili? Količina ulja koju je suprug nanosio u skladu je s preporukom proizvođača – nanijeti manju količinu ulja – i bočica je trajala šest mjeseci.

Situacija prije početka korištenja i nakon šest mjeseci Foto: Sandra Mikulčić

Ulje se brzo upija u kožu glave, ne ostavlja vidljive masne tragove – ni na samoj glavi ni na jastučnici - iako je suprug negodovao da se 'sav zamastio'. No, negodovati je počeo negdje oko sredine perioda testiranja, očito kad je već počeo sumnjati u djelotvornost proizvoda. Kako bih utvrdila ostaje li koža masna ili ne, isprobala sam ga i sama i, ne, iza nanošenja ulja koža ne ostaje masna, budući da se ono lijepo upije u kožu. Ostavlja samo osjećaj svježine, za što je zaslužna menta. Ružmarin je, pak, poznat po tome da potiče cirkulaciju te pozitivno utječe na rast kose. Svi ostali prirodni sastojci u kombinaciji, bez sumnje, njeguju i jačaju korijen kose. To je ono što je nakon šest mjeseci i vidljivo – kosa je (tamo gdje je kose i ranije bilo) snažnija, vlasi su nešto deblje. Tamo, pak, gdje kose nije bilo, malo se popunila. Nije da promjene nema, ali nije mi suprug u proteklih šest mjeseci baš postao kosmat... Bolje jest, ali čitajući recenzije drugih korisnika očekivali smo (još) više nove kose. Taj mali pomak ujedno objašnjava velik broj onih koji su se odlučili na ponovnu kupnju jer sad je ta prijelomna točka u kojoj osoba željna još koje vlasi kose više odlučuje bi li proizvodu vjerovala i dalje. U jednom od komentara stoji da je za ponovni rast kose potrebno strpljenje i vjera, jer to je dug proces. Definitivno je dug proces - suprug je s tretmanom ustrajao šest mjeseci, pomaci su mali - no s ovim o vjerovanju ne treba pretjerivati: među fotografijama priloženima uz komentare dvije su i potpuno jednake slike, iste osobe s istim stanjem kose, uz koje je oduševljeni korisnik napisao da već nakon četiri dana upotrebe vidi rezultate... Mi ne vidimo baš takve čudotvorne rezultate, ali gledajući fotografiju snimljenu prvog dana korištenja i sada, šest mjeseci kasnije, suprug je ipak kazao da će pokušati s tim još nekoliko mjeseci, tako da će se i on naći u statistici onih koji su proizvod ponovno kupili.

