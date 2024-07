Svila za bosa stopala: Sprej je pravi hit! Pronašli smo zaštitu od žuljeva i rana na stopalima

Kakvi su nas vremenski uvjeti pritisnuli, i svoju bismo kožu svukli, da možemo... Odjeća je lagana, obuća također, o čarapama nema ni govora. Ili? Netko ipak i za ovih vrelih dana pati u čarapama, jer se gole noge i obuća ne ljube baš u svim situacijama. Neki to jednostavno ne mogu, jer im i najmekša kožna obuća na stopalima ostavi žuljeve, rane, ožiljke. Kako ljeti na bosu nogu nositi sandale, balerinke i sličnu obuću, a da to ne rani osjetljiva stopala? Sasvim slučajno u ruke nam je pao – a tu će nesumnjivo i ostati – Deichmannov sprej Silky way. Deklariran je kao sprej za bosa stopala s pravom svilom. "Sprej je pravi hit, čudo da ste ga našli", komentirala je prodavačica u trgovini, čudeći se što kupujemo samo jednu bočicu jer dame obično, kad naiđu na popunjenu policu u trgovini, kupuju po četiri, pet te stvaraju vlastite zalihe.

Foto: Sandra Mikulčić

Ostali smo ipak na jednoj bočici, dok ne utvrdimo što taj sprej zapravo radi. Deklariran je kao sprej koji smanjuje trenje u cipelama te pruža posebno zadovoljstvo stopalima. U našem slučaju, to se posebno zadovoljstvo manifestiralo kao izostanak bolova i ranica na mjestima koje obuća obično ozlijedi. Primjena je jednostavna: bočicu treba protresti i ravnomjerno poprskati stopala i nožne prste s udaljenosti od oko 15 cm, a zatim lagano utrljati u kožu. Miris sredstva je ugodan, osjećaj pod prstima svilenkast. Sadržaj spreja na stopalima stvara nevidljiv zaštitni sloj, koji se na njima zadrži 24 sata. S tim slojem na koži, bosa noga ugodno klizi u cipelama. Nema trenja, nema žuljeva i rana. Sprej smo platili 4,99 eura, za pakiranje od 100 ml, i nakon testiranja u poluzatvorenim cipelama s visokim potpeticama, niskim sandalama, balerinkama i klompama mišljenja smo da vrijedi svakog centa. Ovaj prvi sprej još nismo potrošili, no pohitali smo u trgovinu po novi. Ipak, ovoga puta Deichmannovu smo policu zatekli praznu. Vrebat ćemo stoga iduću priliku za popunjavanje kućnih zaliha.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.