Kameleonska kozmetika: Isprobali smo povoljniju verziju čarobne kreme koja se nijansom prilagođava koži. Evo dojmova

Vjerojatno nema dame koja se nije našla u situaciji da u hodu pokušava ublažiti prijelaz između lica prekrivenog puderom i dijela kože bez pudera. Ovisno o tenu, mnogima je teško pogoditi pravu nijansu, a rijetki su i proizvođači koji nude dovoljno široku paletu boja da baš svatko može naći pravu za sebe. Jer, ne može isti proizvod odgovarati osobama različite boje, različite nijanse kože. Ili može? Da ipak može uvjerili smo se nedavno, isprobavajući izvorno zeleni serum Camo Drops korejskog brenda Dr. Jart, koji se bojom prilagođava koži. Prekrivanje nepravilnosti, utvrdili smo tada, nije 100-postotno, osrednje je, ali je dovoljno da budemo zadovoljni proizvodom, tim više što s njim nema brige oko ružnih prijelaza između našminkanog i nenašminkanog dijela kože, a nema ni problema oko izbora prave nijanse, s kakvima se susrećemo kod klasičnih pudera i toniranih krema. No, nije baš jeftin... Ipak, u cjelini proizvodom smo bili zadovoljni, čak i po cijeni od 42,30 eura za bočicu od 30 ml.

Može li jeftinije? Taj proizvod od prirodnih sastojaka ne može, no zainteresirao nas je znatno povoljniji proizvod marke Balea na čijoj kutiji također stoji da je to ‘čarobna krema za ujednačavanje tena’. Piše ovako: Balea Teint Perfektion Magic Teint krema svojim mikrokapsulama za prilagođavanje tona kože osigurava prirodno blistav ten. Prikriva crvenilo i neujednačenosti te vlaži kožu. Faktor zaštite 10 štiti kožu od starenja uzrokovanog sunčevim svjetlom. Rezultat: vidljivo zaglađene pore i blistava koža s blagim efektom šminke. Dakle, kao ona skuplja, zelena, ali s nižim faktorom zaštite od sunca. Morali smo isprobati, razumije se, spremno smo pružili 4,37 eura za 50 ml proizvoda. U kombinaciju je ušao i srodni proizvod iste marke, iz iste ‘Teint Perfektion’ linije, a radi se o korektoru za prekrivanje podočnjaka. I on bi se bojom – zaključili smo iz naziva - trebao prilagoditi koži, a platili smo ga 5,25 eura, za pakiranje od 4,5 ml. No, kad smo otvorili poklopac stika, na spužvastom se aplikatoru ukazala i konkretna boja proizvoda, boje kože nešto svjetlije nijanse. Korektor se, dakle, bojom manje prilagođava, ali dobro prekriva. Štoviše, tako dobro prekriva da smo ga kasnije koristili i za maskiranje ostalih nepravilnosti na koži, iako je deklariran kao korektor za područje oko očiju s hijaluronskom kiselinom. Konkretno, proizvođač navodi da je ovaj korektor formuliran s vitaminom E i uljem sjemenki grejpa, te da sadrži pigmente za balansiranje boje koji pružaju srednje prekrivanje. Može se nanositi u više slojeva, dok ne prekrijete sve što ste naumili, a ujedno pruža intenzivnu hidrataciju tretiranog područja. U nedostatak mu ubrajamo što je samo sa spužvastim aplikatorom teško kvalitetno rasporediti proizvod na područje oko očiju, valja se poslužiti i prstima ili manjom spužvicom. Također, pakiranje je takvo da zapravo ne možemo znati koliko je još proizvoda u njemu i ne možemo ga do kraja iskoristiti, dio će ostati na stijenkama pakiranja.

Foto: Sandra Mikulčić

Foto: Sandra Mikulčić

Drugi proizvod, Teint Perfektion krema za ujednačavanje tena, ostavio je podijeljene dojmove. Da, cijenom je ova krema gotovo deset puta jeftinija od ranije isprobane ‘čarolije’, a u tubici je i 20 ml više proizvoda. Odlično! No, kameleonske sposobnosti ovdje su nešto lošije. I ova se krema, izvorno bijela, po utrljavanju bojom prilagođava koži. I ona će ujednačiti ten i prekriti manje nepravilnosti. Međutim, kod ove kreme tu treba stati jer nju nije dobro nanositi u više slojeva kako bi se postigla bolja pokrivenost. Pokušali smo tako, no to je rezultiralo tamnijom nijansom, mjestimice i ružnim mrljama jer očito nismo svugdje nanijeli jednaku količinu kreme. Čini nam se, što duže utrljavamo kremu, to ona postaje tamnija. U drugom pokušaju nanijeli smo manju količinu kreme (što je preporuka napraviti, osim ako ste baš tamnoputi), zaustavili smo se nakon prvog nanesenog sloja, a one sitnice koje krema nije prekrila maskirali smo korektorom iz iste linije. I to odlično funkcionira. Taj dvojac zajedno košta 9,62 eura, dakle 4,4 puta manje od kameleonskog seruma Dr. Jarta. Financijski smo s ovime i dalje u plusu. Na duge staze, kroz Baleinnu ‘čaroliju’ masnoća lica prije će početi prosijavati nego kroz Dr. Jart, no i ona će držati nekoliko sati. I, jasno, Dr. Jart je na deklaraciji pobrojao prirodne sastojke; Balea je dermatološki testirana, ali nije 100% prirodna. Uvidom u recenzije proizvoda, utvrdili smo da se na to njegovi korisnici nisu ni osvrnuli. Prioritet im je koliko se dobro prilagođava tenu i koliko nepravilnosti može prekriti. U tim poljima, Balein dvojac udruženim snagama zaslužuje solidnu četvorku, korektor i krema zajedno su prekrili gotovo sve.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.