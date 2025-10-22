Domaća jabuka čitavu godinu – profitirat će i proizvođači i potrošači

Budućnost hrvatskog voćarstva ovisi o promišljenom ulaganju u proizvodnju voća (ne samo u površine), odabiru voćnih vrsta koje tržište traži, a isto tako i o ulaganjima u infrastrukturu i udruživanju. Samo tako možemo osigurati opstojnost proizvođača, veću dodanu vrijednost, stabilnu opskrbu, konkurentne cijene i održivu proizvodnju, kazao je predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota na jučerašnjem otvorenju logističko-distributivnog centra PZ JabukaHR, najveće organizacije proizvođača jabuka u Hrvatskoj. U moderan, specijalizirani LDC u Križu uloženo je gotovo 26 milijuna eura, od čega je 15 milijuna eura osigurano kroz bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Ostatak je pak financiran vlastitim učešćem članova zadrugara te kreditnim aranžmanima, što je najbolji primjer kako zajednički mogu funkcionirati javna potpora i privatna inicijativa.

– Sama ideja i prve pripremne radnje započele su 2022., a sa zemljanim radovima, odnosno izgradnjom LDC-a krenulo se sredinom 2023. Kao i u svakoj velikoj investiciji, suočili smo se s izazovima – od rasta cijena materijala do usklađivanja isporuka opreme – no sve smo uspješno savladali. Za voćarstvo je ovo veliki iskorak jer se osigurava kontinuitet proizvodnje i prisutnost domaće jabuke na tržištu. Potrošači od sada mogu računati na domaću jabuku visoke kvalitete cijelu godinu, s jasnim podrijetlom i zajamčenom svježinom – rekao je upravitelj PZ JabukaHR Luka Cvitan.

Ovogodišnji su prinosi jabuka za trećinu manji od očekivanih zbog nepovoljnog utjecaja mraza u travnju, te sušnog perioda u lipnju, doznajemo od Cvitana. No kvaliteta je puno bolja u odnosu na lanjsku sezonu u kojoj su klimatske promjene, visoke temperature i ekstremno dug period bez padalina, ostavile nemjerljive posljedice za proizvođače, a posljedično i na organizaciju koja okuplja 50-ak zadrugara i pridruženih članova s nasadima na više od 450 ha, što u komercijalnom smislu predstavlja tržišni udio od gotovo 30%. Zahvaljujući i novim skladišnim kapacitetima, domaća jabuka ostat će dostupna na tržištu sve do iduće berbe. – Upravo je zato ulaganje u infrastrukturu poput LDC-a presudno za budućnost hrvatskog voćarstva – kazao je Cvitan te dodao kako hrvatski voćari očekuju od države nastavak investicijskih potpora. Posebice kad su u pitanju mladi koje treba motivirati i pokazati im da poljoprivreda može biti moderan, profitabilan i inovativan posao.

Novi LDC ubraja se među najveće i najmodernije specijalizirane centre za jabuku u Hrvatskoj. Ima hladnjače kapaciteta 6700 tona s ULO/DCA tehnologijom i vlastitu solarnu elektranu snage 480 kW. Investicija uključuje i sortirnicu kapaciteta do 15 t/h, pakirni centar na 3000 m2 u kojem se nalazi šest funkcionalnih linija za pakiranje jabuke i ostalog voća, linija za preradu industrijske jabuke i ostalog voća u 100% prirodne sokove koji su prisutni u gotovo svim trgovačkim lancima, te prostor za smještaj između 15-20 tisuća boks-paleta.

David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, jučer je kazao kako je resorno ministarstvo do sada kroz NPOO osiguralo već 65 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju pet logističko-distributivnih centara diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti investicija veće od 110 milijuna eura.

– Tako gradimo mrežu moderne infrastrukture za voće i povrće, jačamo konkurentnost domaće poljoprivrede i osiguravamo da dodana vrijednost ostane u rukama naših proizvođača i lokalnih zajednica. Ministarstvo će i dalje podupirati ulaganja koja doprinose prehrambenoj samodostatnosti i održivoj budućnosti hrvatskog voćarstva – naglasio je ministar.

Čelnik HVZ-a Branimir Markota pozitivnim je ocijenio brojne mjere Vlade koje su pomogle u stabilizaciji sektora. No potrebno i dalje prilagođavati politiku novim izazovima; globalnim, klimatskim i financijskim – kako bi proizvođači ostali konkurentni i u budućnosti nastavili razvijati sektor voćarstva.

– Ako država prepozna i nastavi pratiti ovakve investicije, koje direktno utječu na povećanje i rast proizvodnje te postizanje konačnog cilja – ostvarivanja prehrambene suverenosti, vjerujemo da će hrvatska jabuka i domaće voće postati još više konkurentno i prisutno i izvan naših granica, dok potrošačima možemo zajamčiti više domaće, sigurne i kvalitetne hrane – zaključio je Markota. Današnji potrošači sve više traže praktična pakiranja jabuka, s jasnim podrijetlom i održivom proizvodnjom. Godišnje se u EU u prosjeku pojede 14–15 kg po stanovniku, a u Hrvatskoj 12 kg. No zna li se da su najveći potrošači Austrijanci i Nijemci s 18-20 kg po stanovniku – to je najbolji dokaz i da u Hrvatskoj ima prostora za rast, pogotovo ako domaća jabuka bude dostupna cijele godine i više se promovira njezina zdravstvena vrijednost, kazali su iz HVZ-a.