PRISUTNOST FORMALDEHIDA

Pod hitno vratite ovaj proizvod u trgovinu! Predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, ne smije biti u kontaktu s hranom

Sarajevo: Počeo dvodnevni bojkot trgovina u Bosni i Hercegovini
Armin Durgut/PIXSELL
22.10.2025.
u 11:00

Prema informacijama Državnog inspektorata, ovaj pladanj nije usklađen s propisima koji osiguravaju sigurnost proizvoda za kontakt s hranom

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Pladanj/tacna s oznakom proizvoda 7598000343 i šifrom DNP 369 75980003431000000355 124, zbog migracije formaldehida. Proizvod nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća 1935/2004, koja regulira materijale i predmete koji dolaze u kontakt s hranom, piše HAPIH

Prema informacijama Državnog inspektorata, ovaj pladanj nije usklađen s propisima koji osiguravaju sigurnost proizvoda za kontakt s hranom. Zbog prisutnosti formaldehida, proizvod može predstavljati rizik za zdravlje.

Ovaj opoziv odnosi se isključivo na proizvod sa spomenutim šiframa i detaljima. Proizvod je proizveden od strane Fuzhou Fortune Homeware Co. Ltd. iz Kine, a prodaje ga TEDi poslovanje d.o.o. iz Zagreba.

Potrošači koji posjeduju ovaj proizvod pozvani su da ga vrate, a više informacija o postupku opoziva može se pronaći na službenoj web stranici subjekta na linku: https://www.tedi.com/hr/informacije-za-kupce. Za sve dodatne upite, potrošači se mogu obratiti nadležnim institucijama ili prodajnom mjestu gdje je proizvod kupljen.

