Zamke su brojne i podmukle: Kako da vas trgovci ne prevare pri kupnji popularnih božićnih poklona?

Potraga za savršenim poklonom, bilo da se radi o najnovijem pametnom telefonu za voljenu osobu ili novom televizoru za obiteljska okupljanja, često nas tjera na brze odluke. Upravo u toj žurbi leži najveća opasnost, jer trgovci koriste sofisticirane psihološke trikove kako bi nas naveli na kupnju za koju kasnije možemo zažaliti. Jedna od najčešćih, ali i najpodlijih praksi jest umjetno podizanje cijena netom prije početka sezonskih sniženja.

Trgovci nekoliko tjedana uoči blagdanske sezone povise redovnu cijenu proizvoda da bi je zatim, s početkom akcije, "drastično snizili" na iznos koji je zapravo vrlo blizu izvorne cijene, a ponekad čak i viši. Iako je takva praksa računovodstveno pokrivena i zakonski dopuštena, ona izravno dovodi potrošača u zabludu. Poseban oprez potreban je kod ponuda koje djeluju nerealno, poput popusta od 90 posto na najnoviji model iPhonea. Takve se ponude najčešće pojavljuju na lažnim internetskim stranicama osmišljenim isključivo za krađu novca i osobnih podataka, a naručeni proizvod kupac vrlo vjerojatno nikada neće vidjeti.

Prepoznati sumnjive online trgovine nije uvijek lako, ali postoje jasni znakovi. Prije svega, uvijek provjerite URL adresu stranice i potražite oznaku lokota (HTTPS) koja jamči sigurnu vezu. Stranice s lošim prijevodima na hrvatski jezik, brojnim tipfelerima i gramatičkim pogreškama trebale bi odmah upaliti alarm. Također, budite sumnjičavi ako trgovina traži previše osobnih podataka koji nisu nužni za realizaciju kupnje. Veliki rizik predstavlja i kupnja putem društvenih mreža, gdje se transakcije često odvijaju bez izdavanja računa i mogućnosti reklamacije. U fizičkim trgovinama valja obratiti pozornost na natpise "do -X%", koji često znače da je samo zanemariv dio asortimana snižen za navedeni maksimalni postotak, dok je većina proizvoda na znatno manjem popustu. Zato je uvijek važno pročitati i ona najsitnija slova na promotivnim materijalima.

Zakon štiti kupce obvezujući trgovce da tijekom sezonskih sniženja jasno istaknu dvije cijene: onu sniženu te najnižu cijenu po kojoj se proizvod prodavao u razdoblju od 30 dana prije početka akcije. Uvijek je mudro usporediti cijene istog proizvoda kod više različitih trgovaca. Nekoliko minuta uloženih u pretraživanje interneta ili obilazak konkurentskih trgovina može rezultirati značajnom uštedom i spriječiti kajanje zbog preplaćenog proizvoda.

Na tržištu postoje mobilne aplikacije osmišljene za praćenje i usporedbu cijena, koje vam mogu pružiti dragocjen uvid u cjenovne fluktuacije. Primjerice, učenici Elektrotehničke škole Split razvili su aplikaciju WeCollect, koja korisnicima omogućuje skeniranje barkoda proizvoda i trenutačnu usporedbu njegove cijene u različitim trgovačkim lancima. S druge strane, Ministarstvo gospodarstva pokrenulo je stranicu "Kretanje cijena" koja nudi uvid u cijene u najvećim trgovinama, no prednost aplikacija poput spomenute jest što ne ovise o dobroj volji trgovaca da dostave podatke, već se oslanjaju na informacije koje prikupljaju sami korisnici.