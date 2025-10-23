Naši Portali
IMATE LI GA KOD KUĆE?

Povlači se s polica: U začinu pronađeni tragovi olova, nije siguran za konzumaciju

23.10.2025.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. koja se odnosi na najveće dopuštene količine kontaminanata u hrani

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače na opoziv proizvoda Đumbir u prahu Lebensbaum 40g s LOT brojem L102516 i rokom trajanja do 31. prosinca 2027. Ovaj proizvod, koji se prodaje putem BIOVEGA d.o.o. iz Zagreba, povučen je iz prodaje iz predostrožnosti zbog moguće prisutnosti teškog metala olova, koji može predstavljati rizik za zdravlje.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. koja se odnosi na najveće dopuštene količine kontaminanata u hrani, uključujući olovo. Proizvođač Ulrich Walter GmbH iz Diepholza, Njemačka, obavijestio je maloprodaju BIOVEGA d.o.o., koja je distribuciju ovog proizvoda vršila na hrvatskom tržištu.

Potrošači koji su već kupili ovaj proizvod pozivaju se da ga ne konzumiraju, a detalje o opozivu mogu pronaći na službenoj web stranici BIOVEGA d.o.o.: https://biovega.hr/izjava-o-opozivu-proizvoda. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Pola smjene radiš, pola odmaraš... i to za 1300 eura plaće: 'Ovo nije šala'
Kupnja