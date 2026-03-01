Čujete neobične zvukove u vožnji? Odmah zaustavite auto, u ovim situacijama to ne smijete zanemariti

Suvremeni automobil s motorom na unutarnje izgaranje sastoji se od približno 2000 pojedinačnih dijelova, dok ih električni modeli imaju oko 500. Kada se tome pridodaju i svi predmeti koje svakodnevno držimo u kabini, pretincima ili prtljažniku, broj potencijalnih izvora raznih zvukova dodatno raste. Upravo zato ne čudi da se tijekom vožnje ponekad javljaju škripanja, zveckanja ili drugi neugodni tonovi koji mogu imati posve bezazlen uzrok, poput kovanica u pretincu vrata ili labave opruge u sjedalu, ali i ozbiljniji, poput oštećenja nastalih u ranijim sudarima za koje novi vlasnik možda uopće ne zna.

Kako piše HAK Revija, Na razvoj takvih zvukova može utjecati i sama konstrukcija vozila, odnosno torzijska čvrstoća karoserije, ali i materijali u unutrašnjosti poput tvrde plastike na instrument ploči čiji se dijelovi s vremenom mogu početi dodirivati i stvarati iritantne šumove. Ponekad izvor buke može ostati skriven godinama, primjerice u oblogama krova koje služe kao izolacija, dok se nerijetko događa da se u motornom prostoru zimi zadrže i manje životinje privučene toplinom, pa oštete kablove ili crijeva i tako uzrokuju neobične zvukove tijekom vožnje.

Ako primijetite neuobičajenu buku, prvi korak trebao bi biti uklanjanje svih nepotrebnih predmeta iz kabine, prtljažnika i motornog prostora. Naime, upravo se u prtljažniku često nalaze stvari koje ne samo da proizvode zveckanje, nego i povećavaju masu vozila, a time i potrošnju goriva. Sljedeći korak je pokušati locirati dio vozila iz kojeg zvuk dolazi, što se najlakše može učiniti vožnjom po neravnoj cesti pri različitim brzinama, uz isključeni radio. Pritom može pomoći i druga osoba koja će sjediti na stražnjem sjedalu i pokušati detektirati izvor buke.

Takav test posebno je koristan pri kupnji rabljenog vozila jer neobični zvukovi, primjerice šum vjetra pri većim brzinama, mogu upućivati na ranija oštećenja karoserije. Ako prodavatelj inzistira na uključenom radiju tijekom probne vožnje, to bi mogao biti znak da pokušava prikriti određene nedostatke.

Zveckanje ili škripanje može potjecati i od istrošenih dijelova ovjesa, toplinskih izolatora ili ventilatora grijanja smještenog unutar instrument ploče, čiji je popravak često složen i skup jer zahtijeva djelomično rastavljanje kokpita. S druge strane, problem se ponekad krije i u vratima, gdje se može odvojiti dio mehanizma za podizanje stakala ili centralno zaključavanje.

Ako je izvor zvuka teško pronaći, preporučuje se da vozilo provoza netko tko ga inače ne koristi jer će takva osoba lakše uočiti nepravilnosti. Također, tijekom vožnje po neravnoj podlozi moguće je laganim pritiskanjem pojedinih dijelova u kabini pokušati odrediti smjer iz kojeg buka dolazi. Vibracije snažnog audio sustava također s vremenom mogu uzrokovati otpuštanje pojedinih elemenata u unutrašnjosti.

U konačnici, iako neki zvukovi mogu biti bezopasni, poput hlađenja motora nakon gašenja, drugi mogu upućivati na ozbiljnije probleme. Struganje pri kočenju, zveckanje pri prelasku preko uspornika ili konstantno brujanje tijekom vožnje mogu biti znak istrošenih ležajeva kotača, problema s ovjesom ili ispušnim sustavom. Stoga je važno obratiti pozornost na to kada se zvuk pojavljuje – pri pokretanju, kočenju, skretanju ili pri većim brzinama – jer takve informacije mogu znatno olakšati dijagnostiku i spriječiti veće kvarove u budućnosti.